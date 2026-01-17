Торт «Рыжик» классический: пошаговый рецепт вкусного десерта

Семья и жизнь

Торт «Рыжик» — это настоящий символ домашнего уюта и теплых семейных встреч. Его нежные медовые коржи, пропитанные сливочным кремом, создают гармоничный вкус, который невозможно забыть.

Хотите попробовать приготовить этот классический десерт сами? Следуйте пошаговому рецепту, и вы легко справитесь даже без опыта в кулинарии.

Ингредиенты

Для коржей:

мед — 100 г;

сахар — 150 г;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

мука — 400–450 г;

сода — 1 ч. л.;

уксус (для гашения соды) — 1 ст. л.

Для крема:

сметана (жирность 20% и выше) — 600 г;

сахарная пудра — 150 г;

ванилин — щепотка.

Для украшения:

крошка из обрезков коржей;

орехи, тертый шоколад или ягоды (по желанию).

Пошаговый рецепт

В небольшой кастрюле соедините мед, сахар и сливочное масло. Поставьте на водяную баню и нагревайте, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте яйца, предварительно слегка взбив их вилкой, и быстро перемешайте, чтобы масса не свернулась. Погасите соду уксусом, добавьте в медовую смесь и перемешайте. Масса увеличится в объеме и станет пышной. Снимите с огня. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно быть слегка липким, но легко формоваться. Уберите тесто в холодильник на 30 минут. Разделите тесто на 8–10 равных частей. Каждую часть раскатайте в тонкий круг диаметром около 20 см. Удобнее это делать на пергаменте или силиконовом коврике. Выпекайте коржи по одному в заранее разогретой до 180 градусов духовке. Время выпекания — 4–5 минут, пока коржи не приобретут золотистый цвет. После выпекания обрежьте коржи по ровному шаблону (например, тарелке), а обрезки сохраните для крошки. Взбейте сметану с сахарной пудрой до гладкости. Добавьте ванилин для аромата. Если сметана слишком жидкая, заранее подвесьте ее на марле на 2–3 часа, чтобы стекла лишняя сыворотка. Поставьте крем в холодильник примерно на 20 минут. На плоское блюдо выложите первый корж и обильно смажьте его кремом. Повторите с остальными коржами. Верхний слой и боковину торта тоже покройте кремом. Измельчите обрезки коржей. Крошкой посыпьте торт. Для дополнительного декора используйте орехи, тертый шоколад или ягоды. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, а лучше — на всю ночь. Тогда коржи отлично пропитаются кремом и будут нежными. Перед подачей разрежьте торт на порции и подавайте с чашечкой чая или кофе.

Советы по приготовлению

Для более насыщенного вкуса можно добавить ложку коньяка или ликера в крем.

Если вы хотите сделать торт менее сладким, уменьшите количество сахарной пудры в креме.

Обрезки коржей можно смешать с орехами и капелькой меда для более интересного декора.

