Тесто катаифи: два легких и простых рецепта для приготовления дома

Тесто катаифи пришло в мировую кулинарию с Арабского Востока. Сегодня оно наиболее известно в связи с тем, что входит в состав начинки чрезвычайно популярного дубайского шоколада. Однако из этого теста можно приготовить массу куда более полезных несладких блюд или менее калорийных, а также очень вкусные десерты. Сегодня расскажем интересные факты о тесте катаифи, поделимся двумя рецептами его приготовления в домашних условиях и узнаем, что можно приготовить из этого теста.

«Волосы ангела» из муки

Тесто катаифи иначе называют «волосы ангела» из-за его особого внешнего вида: в промышленном варианте тесто представляет собой паутинообразные хрустящие листы. Подготавливаем ингредиенты и вооружаемся терпением.

Ингредиенты:

вода — 1/2 л;

пшеничная мука высшего сорта — 400 г;

куриное яйцо — 2 шт.;

соль — щепотка.

Миксером смешиваем все составляющие теста в глубокой емкости, заливаем в кондитерский пакет или обычный полиэтиленовый мешок. Большую сковороду — чугунную, каменную или с антипригарным покрытием — раскаляем на плите. У пакета срезаем самый кончик и выдавливаем тесто на сковороду так, чтобы получался узор-паутинка из тончайшей нити.

Как только нити из теста пропекутся, переложите их в широкую тарелку и заливайте следующую порцию теста. Обычно на то, чтобы лист катаифи достаточно прожарился, чаще всего хватает четверти минуты.

Катаифи с кукурузным крахмалом

Другой рецепт теста катаифи предполагает замену части муки на кукурузный крахмал.

Ингредиенты:

пшеничная мука — 180 г;

кукурузный крахмал — 100 г;

вода — 380 мл;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.

В данном случае процесс приготовления ничем не отличается от первого варианта, однако сразу после смешивания ингредиентов необходимо дать тесту отстояться около 10 минут, чтобы набух крахмал.

Что приготовить с тестом катаифи

Сырный пирог со свежим шпинатом

Из теста катаифи получается сытный пирог с сыром и шпинатом. Для его приготовления необходимо смешать рубленый свежий шпинат и одно сырое яйцо с сыром фета, посолить и поперчить. Форму для запекания обильно смазать сливочным маслом, уложить на дно и вдоль бортиков тесто катаифи и выложить начинку. Сверху все залить взбитым молоком и еще одним яйцом. Готовить в духовом шкафу до золотистой корочки при температуре не выше 200 градусов.

Лазанья по-восточному

Листы теста катаифи прекрасно подходят и для приготовления лазаньи. Для этого необходимо нарезать баклажаны и томаты слайсами и пассеровать их в оливковом масле с добавлением измельченного чеснока и рубленого свежего базилика. Затем смазать оливковым маслом форму для запекания и выкладывать слоями тесто катаифи и овощи с сыром моцарелла. Каждый слой солить и перчить по вкусу. Запекают такую лазанью в разогретой духовке до румяной корочки.

Классический десерт с тестом катаифи

И конечно же, с тестом катаифи можно приготовить великолепный восточный десерт — пахлаву. Для этого потребуется около полукилограмма теста, которое нужно разделить на две части. Первая укладывается на обильно смазанную сливочным маслом форму для запекания. Обе части теста также смазывают размягченным сливочным маслом или поливают растопленным. Нижнюю половинку теста обильно посыпают дроблеными грецкими орехами, закрывают второй частью теста и запекают в предварительно разогретой духовке около трех четвертей часа. После этого десерт необходимо залить соусом, приготовленным из смешанных в равных объемах сахара, воды и меда. После чего десерт потребуется подержать в духовке еще треть часа, однако огонь уже можно погасить. Пахлаву подают как теплой, так и холодной, к чаю или кофе.