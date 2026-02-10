Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:53

Тесто катаифи: два легких и простых рецепта для приготовления дома

Тесто катаифи: два оригинальных рецепта для приготовления дома Тесто катаифи: два оригинальных рецепта для приготовления дома Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тесто катаифи пришло в мировую кулинарию с Арабского Востока. Сегодня оно наиболее известно в связи с тем, что входит в состав начинки чрезвычайно популярного дубайского шоколада. Однако из этого теста можно приготовить массу куда более полезных несладких блюд или менее калорийных, а также очень вкусные десерты. Сегодня расскажем интересные факты о тесте катаифи, поделимся двумя рецептами его приготовления в домашних условиях и узнаем, что можно приготовить из этого теста.

«Волосы ангела» из муки

Тесто катаифи иначе называют «волосы ангела» из-за его особого внешнего вида: в промышленном варианте тесто представляет собой паутинообразные хрустящие листы. Подготавливаем ингредиенты и вооружаемся терпением.

Ингредиенты:

  • вода — 1/2 л;
  • пшеничная мука высшего сорта — 400 г;
  • куриное яйцо — 2 шт.;
  • соль — щепотка.

Миксером смешиваем все составляющие теста в глубокой емкости, заливаем в кондитерский пакет или обычный полиэтиленовый мешок. Большую сковороду — чугунную, каменную или с антипригарным покрытием — раскаляем на плите. У пакета срезаем самый кончик и выдавливаем тесто на сковороду так, чтобы получался узор-паутинка из тончайшей нити.

Как только нити из теста пропекутся, переложите их в широкую тарелку и заливайте следующую порцию теста. Обычно на то, чтобы лист катаифи достаточно прожарился, чаще всего хватает четверти минуты.

Катаифи с кукурузным крахмалом

Другой рецепт теста катаифи предполагает замену части муки на кукурузный крахмал.

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 180 г;
  • кукурузный крахмал — 100 г;
  • вода — 380 мл;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.

В данном случае процесс приготовления ничем не отличается от первого варианта, однако сразу после смешивания ингредиентов необходимо дать тесту отстояться около 10 минут, чтобы набух крахмал.

Что приготовить с тестом катаифи

Сырный пирог со свежим шпинатом

Из теста катаифи получается сытный пирог с сыром и шпинатом. Для его приготовления необходимо смешать рубленый свежий шпинат и одно сырое яйцо с сыром фета, посолить и поперчить. Форму для запекания обильно смазать сливочным маслом, уложить на дно и вдоль бортиков тесто катаифи и выложить начинку. Сверху все залить взбитым молоком и еще одним яйцом. Готовить в духовом шкафу до золотистой корочки при температуре не выше 200 градусов.

Лазанья по-восточному

Листы теста катаифи прекрасно подходят и для приготовления лазаньи. Для этого необходимо нарезать баклажаны и томаты слайсами и пассеровать их в оливковом масле с добавлением измельченного чеснока и рубленого свежего базилика. Затем смазать оливковым маслом форму для запекания и выкладывать слоями тесто катаифи и овощи с сыром моцарелла. Каждый слой солить и перчить по вкусу. Запекают такую лазанью в разогретой духовке до румяной корочки.

Классический десерт с тестом катаифи

И конечно же, с тестом катаифи можно приготовить великолепный восточный десерт — пахлаву. Для этого потребуется около полукилограмма теста, которое нужно разделить на две части. Первая укладывается на обильно смазанную сливочным маслом форму для запекания. Обе части теста также смазывают размягченным сливочным маслом или поливают растопленным. Нижнюю половинку теста обильно посыпают дроблеными грецкими орехами, закрывают второй частью теста и запекают в предварительно разогретой духовке около трех четвертей часа. После этого десерт необходимо залить соусом, приготовленным из смешанных в равных объемах сахара, воды и меда. После чего десерт потребуется подержать в духовке еще треть часа, однако огонь уже можно погасить. Пахлаву подают как теплой, так и холодной, к чаю или кофе.

Читайте также
Шоколадную пасту больше не покупаю — готовлю дома сыр-намазку для сладких бутербродов: все смешал и готово!
Общество
Шоколадную пасту больше не покупаю — готовлю дома сыр-намазку для сладких бутербродов: все смешал и готово!
Кофейный пирог на сковороде: все чуть не передрались за последний кусочек — это гениальная вкуснота
Общество
Кофейный пирог на сковороде: все чуть не передрались за последний кусочек — это гениальная вкуснота
Нежнейшие котлеты гепарики, не успеваю жарить! Исчезают со сковородки еще горячими — семья сметает за секунды
Общество
Нежнейшие котлеты гепарики, не успеваю жарить! Исчезают со сковородки еще горячими — семья сметает за секунды
Легенда Средиземноморья: фасолада — простой и сытный суп без мяса
Семья и жизнь
Легенда Средиземноморья: фасолада — простой и сытный суп без мяса
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
Общество
Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой
десерты
кулинария
рецепты
тесто
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Экс-советник Путина оценил работу Роскомнадзора
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.