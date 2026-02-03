У запасливых хозяек в морозилке всегда найдется пачка-другая готового песочного теста. Если у вас периодически возникает желание приготовить вкусный десерт, да еще и по рецептам «как в детстве», то этот — как раз для вас. Готовим тертое песочное печенье с вареньем по рецепту «как у бабушки».

Ингредиенты:

песочное тесто — 1 уп.;

густое абрикосовое варенье — 300 г.

Песочное тесто немного разморозить и натереть на крупной терке. Противень застелить пекарской бумагой, равномерно и густо высыпать на него половину песочной стружки. Ложкой равномерно выложить поверх стружки варенье, отступая от краев посыпки около 1 см. Сверху насыпать второй слой стружки, по краям придавить тесто пальцами.

Выпекать в предварительно разогретом духовом шкафу с четверть часа — пока верхний слой стружки не зарумянится. Вытащить противень и остудить лист выпечки, а затем острым ножом нарезать ромбами. Подавать теплым или холодным к чаю и кофе.

