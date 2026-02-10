Секрет идеальной шаурмы: закуска вкуснее, чем в любом ларьке!

Приготовить вкусную шаурму дома — задача проще, чем кажется. Главное отличие домашнего варианта от покупного — это качество ингредиентов. Здесь нет места сомнительному мясу или заветренным овощам. Приготовьтесь: после этого рецепта вы больше не захотите покупать шаурму на улице!

Для двух больших порций возьмите 400 г куриного филе (лучше бедра), 2 листа армянского лаваша, 150 г молодой капусты, 1 свежий огурец, 1 томат и 50 г моркови по-корейски. Для соуса смешайте 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы, 2 зубчика чеснока и немного укропа. Сначала нарежьте курицу мелкими кусочками и быстро обжарьте на сковороде с 2 ст. л. масла до румяной корочки, приправив солью и паприкой. Овощи нарежьте тонкой соломкой.

Смажьте лаваш соусом, выложите слоями овощи, мясо и морковь. Плотно сверните ролл и обязательно прогрейте его на сухой сковороде-гриль по 2 минуты с каждой стороны до золотистых полосок.

Совет: чтобы лаваш не рвался и не размокал, не жалейте соуса, но наносите его только на ту часть лаваша, где будет лежать мясо. Овощи сами дадут достаточно сока при нагревании.

