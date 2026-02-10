Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 08:25

Секрет идеальной шаурмы: закуска вкуснее, чем в любом ларьке!

Домашняя шаурма: рецепт Домашняя шаурма: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовить вкусную шаурму дома — задача проще, чем кажется. Главное отличие домашнего варианта от покупного — это качество ингредиентов. Здесь нет места сомнительному мясу или заветренным овощам. Приготовьтесь: после этого рецепта вы больше не захотите покупать шаурму на улице!

Для двух больших порций возьмите 400 г куриного филе (лучше бедра), 2 листа армянского лаваша, 150 г молодой капусты, 1 свежий огурец, 1 томат и 50 г моркови по-корейски. Для соуса смешайте 3 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы, 2 зубчика чеснока и немного укропа. Сначала нарежьте курицу мелкими кусочками и быстро обжарьте на сковороде с 2 ст. л. масла до румяной корочки, приправив солью и паприкой. Овощи нарежьте тонкой соломкой.

Смажьте лаваш соусом, выложите слоями овощи, мясо и морковь. Плотно сверните ролл и обязательно прогрейте его на сухой сковороде-гриль по 2 минуты с каждой стороны до золотистых полосок.

  • Совет: чтобы лаваш не рвался и не размокал, не жалейте соуса, но наносите его только на ту часть лаваша, где будет лежать мясо. Овощи сами дадут достаточно сока при нагревании.

Еще один рецепт шаурмы: самая ленивая версия закуски.

Читайте также
Антикризисный хит: шаурма с крабовыми палочками и колбасой
Семья и жизнь
Антикризисный хит: шаурма с крабовыми палочками и колбасой
Два салата-пятиминутки с крутым вкусом: в них всего по 4 ингредиента
Общество
Два салата-пятиминутки с крутым вкусом: в них всего по 4 ингредиента
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Общество
Блинчики теперь готовлю только так — всегда получаются ажурными «в дырочку»: простейший рецепт
Когда надоели сырники: творожные спиральки к чаю — вкуснейшая выпечка. Хрустят снаружи, тают внутри
Общество
Когда надоели сырники: творожные спиральки к чаю — вкуснейшая выпечка. Хрустят снаружи, тают внутри
Пышное и домашнее: сахарное печенье на кефире — мягкое, сладкое и простое
Семья и жизнь
Пышное и домашнее: сахарное печенье на кефире — мягкое, сладкое и простое
шаурма
закуски
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России назвали обязательный пункт мирного договора по Украине
Карасин раскрыл залог успеха российских дипломатов
Пациентам гастроэнтерологии дали важный совет по питанию в Масленицу
Арестович разнес Зеленского за вранье о потерях ВСУ
Популярная сеть ресторанов зарегистрировала товарный знак в России
«Впереди еще большая дистанция»: Лавров оценил переговоры по Украине
Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю
Лавров призвал не очаровываться действиями Трампа без мира на Украине
Лавров указал на злоупотребление положением доллара со стороны США
Столичная налоговая прикрыла издательство иноагентов
Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11%
В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции
Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше
В Анапе после землетрясения дома пошли трещинами
Легковушка провалилась под лед в Иркутской области
Названы витамины и минералы, усиливающие действие цинка
«Путь в никуда»: в Совфеде вступились за международное право
«Хороший контент»: фигуристка оценила шансы Гуменника в короткой программе
Врачи в Приморье спасли девочку, которую отец ударил ножом в сердце
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.