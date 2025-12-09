С виноградным секретом: салат «Медвежья шубка» — Новый год на ура

Собираем «Медвежью шубку» со сладкими нотками. Рецепт салата на Новый год — на NEWS.ru.

На дно формы выкладываем первый слой из 300 граммов отварного куриного филе, разобранного на волокна. Затем распределяем 200 граммов маринованных шампиньонов, нарезанных тонкими пластинками. Следующий слой — две отварные свеклы, натертые на крупной терке. После этого добавляем 100 граммов свежей руколы для легкой перчинки. Смазываем все это 150 граммами творожного сыра, смешанного с измельченным чесноком.

А теперь главный секрет этого салата на Новый год: поверх сыра выкладываем 100 граммов черного винограда без косточек, который предварительно обжарили на сковороде с бальзамическим уксусом до карамелизации.

Каждый слой «Медвежьей шубки», кроме виноградного, промазываем пикантным соусом из сметаны с добавлением хрена. Даем вкусному салату настояться в холодильнике не менее 4 часов, чтобы все вкусы переплелись.

