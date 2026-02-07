Приметы 7 февраля — Григорьев день: как предсказать будущее?

В народном календаре 7 февраля называется Григорьевым днем, или Григорием-весноуказателем. В эту дату православный мир вспоминает Григория Богослова, одного из величайших Отцов Церкви. Этот праздник считался рубежным: люди не просто ждали весну, а пытались предугадать погоду на долгие месяцы вперед.

Погодные приметы на Григория, 7 февраля

Каков день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. А погода после обеда указывает, какой будет январь и февраль будущего года.

Если в лесу слышен треск деревьев — мороз задержится надолго.

Сильный снегопад обещает раннюю осень в этом году.

Снегопад 7 февраля — следующая зима придет нескоро.

Если на деревьях иней — осень будет ранней и холодной, а лето — дождливым.

Приметы о птицах и зверях 7 февраля

Синица поет с утра — надо готовиться к возвращению сильных морозов.

Приметы 7 февраля 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 7 февраля

7 февраля считался одним из самых удачных дней для коммерции и укрепления связей. Торговцы в этот день брали кусочек сахара, заговоренный на удачу, носили его везде с собой, а в конце дня прятали дома. Верили, что это обеспечит приток клиентов на весь год. Существовало поверье, что добрые дела, совершенные в этот день, обязательно вернутся сторицей. Но важно было делать их скромно: «Бог все видит, а людям знать не обязательно».

Мужчины старались дарить женам и матерям цветы или сладости, чтобы в семье царил мир.

Энергетика дня, гласят поверья, способствует честному и прибыльному партнерству. Поэтому сегодня можно смело заключать сделки.

Принято было также благодарить друзей и близких за их поддержку, оказанную в прошлом году.

Даже небольшое пожертвование, сделанное от чистого сердца, сегодня обладает мощной созидательной силой.

Что нельзя делать 7 февраля

Хвастаться своими достижениями. Верили, что на Григория удача очень капризна: стоит начать хвалиться достатком или здоровьем, как можно все это потерять.

Стричь ногти и волосы. Существовало суеверие, что это может привести к ухудшению здоровья или «состричь» важные планы.

Сквернословить и плевать на землю. Считалось, что земля в этот день «слушает» людей, а любое неуважение к ней обернется бедой.

Оборачиваться на оклик на улице. В народе опасались, что так нечистая сила может «прицепиться» к человеку.

Рассказывать о своих добрых делах. Если похвалиться своей щедростью сегодня, вся благодать от поступка исчезнет.

