Паста по-домашнему, но с изюминкой — фарш, томленный в винном соусе

Паста с фаршем, запеченная под сыром, готовится с томатно-винной основой, которая придает ей особую сочность. Понадобится: 420 г короткой пасты (например, казаречче или каватаппи), 480 г фарша (свино-говяжьего), одна репчатая луковица, одна морковь, 380 г мясистых томатов (или в собственном соку), 120 мл сухого красного вина, 180 г сыра (чеддер или молодой пармезан), масло, соль, смесь перцев, орегано.

Мелко нашинкованный лук и тертую морковь припускают на масле в глубокой сковороде до золотистости. Всыпают фарш, разбивая комки, и обжаривают до полной смены цвета. Аккуратно вливают вино, увеличивают нагрев и дают алкоголю полностью выпариться в течение 2-3 минут. Добавляют измельченные томаты вместе с соком, приправы и тушат под крышкой на слабом огне 12–15 минут.

Пасту варят в кипящей подсоленной воде, сократив рекомендованное на упаковке время на 2 минуты, чтобы она осталась слегка упругой. Готовые макароны откидывают на дуршлаг, а затем соединяют с томатно-мясным соусом, тщательно перемешивая.

Полученную массу перекладывают в жаропрочную форму, разравнивают и обильно посыпают крупно тертым сыром. Форму отправляют в духовку, прогретую до 210 °C, на 12–15 минут, пока верхний слой не подрумянится.

Запеченную пасту с фаршем подают сразу, украсив свежей зеленью. Вино в соусе создает тонкую фруктовую ноту, которая хорошо контрастирует с насыщенным мясным вкусом. Это сытное блюдо из духовки готово к подаче без дополнительных гарниров.