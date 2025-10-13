Октябрьская польза на тарелке: репа и брюква для иммунитета

В октябре природа предлагает нам богатый выбор сезонных овощей. Помимо привычной тыквы и капусты, стоит обратить внимание на репу и брюкву — вкусные, полезные и доступные корнеплоды, которые помогут укрепить иммунитет и разнообразить рацион. Какие продукты нужно есть в октябре — теперь вы знаете.

Репа — низкокалорийный овощ (32 ккал на 100 г), богатый витамином С, калием и клетчаткой. Она улучшает пищеварение, снимает отеки и полезна при диабете. Брюква (37 ккал на 100 г) содержит больше витамина С, калия, магния и железа, чем репа, а также богата инулином — природным пребиотиком. Оба овоща малокалорийны, поддерживают обмен веществ и подходят для диетического питания.

Чем отличаются? Репа мельче, с более острым вкусом и грубой текстурой, а брюква — крупнее, сладкая и сочная. Но объединяет их высокое содержание витаминов, минералов и польза для иммунитета и сосудов.

Простое блюдо из репы: запеченная репа с тимьяном. Нарежьте 500 г репы кусочками, смешайте с 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. бальзамического уксуса, 0,5 ч. л. сушеного тимьяна, солью и перцем. Запекайте при 230 °C 35 минут.

Простое блюдо из брюквы: тушеная брюква. Нарежьте 500 г брюквы, залейте водой, добавьте соль, щепотку сахара и тмин. Тушите 40 минут. В конце влейте 2 ст. л. сметаны, разведенной с 1 ч. л. муки.

Какие продукты нужно есть в октябре — включайте репу и брюкву в меню: это вкусно, полезно и по-домашнему уютно.

