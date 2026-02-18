Зимняя Олимпиада — 2026
Необычный топпинг для блинов: сладко-соленое открытие

С чем подавать блины: мед с морской солью и грецким орехом С чем подавать блины: мед с морской солью и грецким орехом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Блины давно перестали быть простым угощением, если знать, с чем подавать блины, кроме классической сметаны и варенья. Необычное сочетание меда, морской соли и грецких орехов превращает привычное блюдо в изысканный десерт с балансом сладости и пикантности. Этот соус придумали в скандинавских кафе, где любят экспериментировать с контрастными вкусами.

Ингредиенты

Для соуса понадобятся:

  • жидкий цветочный мед (150 г),

  • грецкие орехи (80 г),

  • крупная морская соль (1⁄2 ч.л.),

  • сливочное масло (20 г),

  • щепотка молотой корицы.

Орехи лучше слегка обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты для аромата, затем крупно порубить ножом — так в соусе будут ощущаться хрустящие кусочки.

Приготовление

Растопите масло в небольшом сотейнике на слабом огне, добавьте мед и прогревайте 1-2 минуты, не доводя до кипения. Всыпьте рубленые орехи, корицу и морскую соль, перемешайте и снимите с плиты. Соус готов — его подают теплым, выкладывая по столовой ложке на каждый блин. Контраст сладкого меда и соленых кристаллов создает многогранный вкус, который раскрывается с каждым кусочком.

Теперь вы точно знаете, с чем подавать блины для особого случая или семейного завтрака. Этот соус хранится в холодильнике до 5 дней и отлично сочетается с тонкими кружевными блинчиками.

  • Калорийность на 100 г: 385 ккал.

  • БЖУ: 5,2/18,7/48,3.

Ранее мы рассказывали о самой уютной начинке для блинчиков.

Необычный топпинг для блинов: сладко-соленое открытие Узнайте, как превратить обычные блины в ресторанное блюдо с помощью соуса из меда, морской соли и грецких орехов — сладко-соленая комбинация, которая удивит даже искушенных гурманов.

