Необычный топпинг для блинов: сладко-соленое открытие

С чем подавать блины: мед с морской солью и грецким орехом

Блины давно перестали быть простым угощением, если знать, с чем подавать блины, кроме классической сметаны и варенья. Необычное сочетание меда, морской соли и грецких орехов превращает привычное блюдо в изысканный десерт с балансом сладости и пикантности. Этот соус придумали в скандинавских кафе, где любят экспериментировать с контрастными вкусами.

Ингредиенты

Для соуса понадобятся:

жидкий цветочный мед (150 г),

грецкие орехи (80 г),

крупная морская соль (1⁄2 ч.л.),

сливочное масло (20 г),

щепотка молотой корицы.

Орехи лучше слегка обжарить на сухой сковороде 2-3 минуты для аромата, затем крупно порубить ножом — так в соусе будут ощущаться хрустящие кусочки.

Приготовление

Растопите масло в небольшом сотейнике на слабом огне, добавьте мед и прогревайте 1-2 минуты, не доводя до кипения. Всыпьте рубленые орехи, корицу и морскую соль, перемешайте и снимите с плиты. Соус готов — его подают теплым, выкладывая по столовой ложке на каждый блин. Контраст сладкого меда и соленых кристаллов создает многогранный вкус, который раскрывается с каждым кусочком.

Теперь вы точно знаете, с чем подавать блины для особого случая или семейного завтрака. Этот соус хранится в холодильнике до 5 дней и отлично сочетается с тонкими кружевными блинчиками.

Калорийность на 100 г: 385 ккал.

БЖУ: 5,2/18,7/48,3.

