09 февраля 2026 в 10:29

Не только в праздник, но и на ужин: готовим классический салат «Мимоза»

Салат «Мимоза» классический, пошаговый рецепт с фото Салат «Мимоза» классический, пошаговый рецепт с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если на ужин хочется чего-нибудь вкусного, рекомендуется приготовить классический салат «Мимоза». Он не только сытный, но и яркий, что точно добавит красок в зимний вечер.

Ингредиенты:

  • красная рыба, консервированная в собственном соку, — 1 б.;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • красный лук — 200 г;
  • пармезан — 150 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец, свежий укроп — по вкусу.

Яйца сварить вкрутую, отдельно натереть на терке желтки и белки. Из консервов слить маринад, удалить кости и размять рыбу вилкой. Красный лук мелко порезать и бланшировать или замариновать в белом уксусе на четверть часа и откинуть на дуршлаг. Сыр измельчить на терке.

На сервировочное блюдо выложить слой яичных белков, смешанных с майонезом. Сверху уложить сыр, промазать майонезом, после идет слой рыбы и майонез. Затем выкладываем лук, покрываем слоем майонеза. После этого натираем на крупной терке сливочное масло и засыпаем им салат. Затем идет еще один слой майонеза и сверху — тертые желтки. Украшают «Мимозу» обычно веточками укропа.

Чтобы салат получился в меру соленым и острым, майонез можно предварительно смешать с солью и перцем.

Ранее мы поделились рецептом пасты с креветками в сливочном соусе.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
