Не только в праздник, но и на ужин: готовим классический салат «Мимоза»

Если на ужин хочется чего-нибудь вкусного, рекомендуется приготовить классический салат «Мимоза». Он не только сытный, но и яркий, что точно добавит красок в зимний вечер.
Ингредиенты:
- красная рыба, консервированная в собственном соку, — 1 б.;
- куриные яйца — 4 шт.;
- красный лук — 200 г;
- пармезан — 150 г;
- сливочное масло — 100 г;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец, свежий укроп — по вкусу.
Яйца сварить вкрутую, отдельно натереть на терке желтки и белки. Из консервов слить маринад, удалить кости и размять рыбу вилкой. Красный лук мелко порезать и бланшировать или замариновать в белом уксусе на четверть часа и откинуть на дуршлаг. Сыр измельчить на терке.
На сервировочное блюдо выложить слой яичных белков, смешанных с майонезом. Сверху уложить сыр, промазать майонезом, после идет слой рыбы и майонез. Затем выкладываем лук, покрываем слоем майонеза. После этого натираем на крупной терке сливочное масло и засыпаем им салат. Затем идет еще один слой майонеза и сверху — тертые желтки. Украшают «Мимозу» обычно веточками укропа.
Чтобы салат получился в меру соленым и острым, майонез можно предварительно смешать с солью и перцем.
