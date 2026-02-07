Не можем молчать: вот секрет сочной курицы без маринада и лишних калорий

Куриное филе часто считают сухим и скучным, но все меняется, если подойти к делу нестандартно. Этот рецепт сочного куриного филе в духовке основан на редком приеме: внутрь мяса закладывается замороженная зелень. В процессе запекания она медленно тает и пропитывает курицу влагой и ароматом.
Филе надрезают вдоль, формируя карман, и начиняют смесью замороженного шпината или щавеля с мягким сыром. Важно использовать зелень прямо из морозилки: холод создает эффект паровой прослойки. Курица запекается при умеренной температуре, сохраняя структуру и натуральный вкус. Благодаря этому рецепт сочного куриного филе в духовке подходит и для повседневного меню, и для легкого ужина без лишних калорий.
Ингредиенты:
куриное филе — 600 г;
замороженный шпинат или щавель — 120 г;
мягкий сливочный сыр — 80 г;
оливковое масло — 1 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
соль и черный перец — по вкусу.
В итоге получается сочное, нежное блюдо без сложных маринадов и долгой подготовки. Это простой способ по-новому взглянуть на привычную курицу.
Калорийность на 100 г: 139 ккал.
БЖУ: 18,2/5,8/2,3.
