07 февраля 2026 в 18:04

Не можем молчать: вот секрет сочной курицы без маринада и лишних калорий

Не можем молчать: вот секрет сочной курицы без маринада и лишних калорий
Куриное филе часто считают сухим и скучным, но все меняется, если подойти к делу нестандартно. Этот рецепт сочного куриного филе в духовке основан на редком приеме: внутрь мяса закладывается замороженная зелень. В процессе запекания она медленно тает и пропитывает курицу влагой и ароматом.

Филе надрезают вдоль, формируя карман, и начиняют смесью замороженного шпината или щавеля с мягким сыром. Важно использовать зелень прямо из морозилки: холод создает эффект паровой прослойки. Курица запекается при умеренной температуре, сохраняя структуру и натуральный вкус. Благодаря этому рецепт сочного куриного филе в духовке подходит и для повседневного меню, и для легкого ужина без лишних калорий.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 600 г;

  • замороженный шпинат или щавель — 120 г;

  • мягкий сливочный сыр — 80 г;

  • оливковое масло — 1 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль и черный перец — по вкусу.

В итоге получается сочное, нежное блюдо без сложных маринадов и долгой подготовки. Это простой способ по-новому взглянуть на привычную курицу.

  • Калорийность на 100 г: 139 ккал.

  • БЖУ: 18,2/5,8/2,3.

Ранее мы делились с вами рецептом шикарного печеночного торта.

курица
филе
зелень
рецепты
маринад
маринады
