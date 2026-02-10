Муж попросит добавки — пошаговый рецепт чашушули из говядины

Говядина в томатном соусе со свежей зеленью и пряностями — идеальное блюдо для холодного зимнего вечера. Предлагаем угостить себя и свою семью ароматным блюдом грузинской кухни и хрустящей пшеничной лепешкой. Готовим чашушули из говядины.

Для готовки вам понадобятся

Говядина — 250 г

Кинза — небольшой пучок

Спелый томат — 1 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Томатная паста — 60 г

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 дольки

Смесь перцев — на вкус

Соль — на вкус

Сухая аджика — 15 г

Уцхо-сунели — 20 г

Способ приготовления

Говядину нарезать кусочками произвольной формы. Лучше, чтобы они были покрупнее. Болгарский перец, томат и луковицу порубить ножом на средних размеров куски. Измельчить чеснок и кинзу. Смешать мясо с пряностями и луком. Выложить на разогретую сковороду. Тушить около 10 минут. После — добавить болгарский перец. Держать на огне еще 5 минут. Добавить к говядине помидор, пасту из томатов и соль.Тушить до готовности мяса. Выложить в сковороду чеснок и зелень. Подавать к столу горячим!

