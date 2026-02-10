Муж попросит добавки — пошаговый рецепт чашушули из говядины

Говядина в томатном соусе со свежей зеленью и пряностями — идеальное блюдо для холодного зимнего вечера. Предлагаем угостить себя и свою семью ароматным блюдом грузинской кухни и хрустящей пшеничной лепешкой. Готовим чашушули из говядины.
Для готовки вам понадобятся
- Говядина — 250 г
- Кинза — небольшой пучок
- Спелый томат — 1 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Томатная паста — 60 г
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 дольки
- Смесь перцев — на вкус
- Соль — на вкус
- Сухая аджика — 15 г
- Уцхо-сунели — 20 г
Способ приготовления
- Говядину нарезать кусочками произвольной формы. Лучше, чтобы они были покрупнее.
- Болгарский перец, томат и луковицу порубить ножом на средних размеров куски.
- Измельчить чеснок и кинзу.
- Смешать мясо с пряностями и луком. Выложить на разогретую сковороду. Тушить около 10 минут. После — добавить болгарский перец. Держать на огне еще 5 минут.
- Добавить к говядине помидор, пасту из томатов и соль.Тушить до готовности мяса.
- Выложить в сковороду чеснок и зелень. Подавать к столу горячим!
Также предлагаем приготовить чесночный диетический суп.