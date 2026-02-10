Зимняя Олимпиада — 2026
Муж попросит добавки — пошаговый рецепт чашушули из говядины

Грузинская кухня: чашушули из говядины Грузинская кухня: чашушули из говядины Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Говядина в томатном соусе со свежей зеленью и пряностями — идеальное блюдо для холодного зимнего вечера. Предлагаем угостить себя и свою семью ароматным блюдом грузинской кухни и хрустящей пшеничной лепешкой. Готовим чашушули из говядины.

Для готовки вам понадобятся

  • Говядина — 250 г
  • Кинза — небольшой пучок
  • Спелый томат — 1 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Томатная паста — 60 г
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 3 дольки
  • Смесь перцев — на вкус
  • Соль — на вкус
  • Сухая аджика — 15 г
  • Уцхо-сунели — 20 г

Способ приготовления

  1. Говядину нарезать кусочками произвольной формы. Лучше, чтобы они были покрупнее.
  2. Болгарский перец, томат и луковицу порубить ножом на средних размеров куски.
  3. Измельчить чеснок и кинзу.
  4. Смешать мясо с пряностями и луком. Выложить на разогретую сковороду. Тушить около 10 минут. После — добавить болгарский перец. Держать на огне еще 5 минут.
  5. Добавить к говядине помидор, пасту из томатов и соль.Тушить до готовности мяса.
  6. Выложить в сковороду чеснок и зелень. Подавать к столу горячим!

Также предлагаем приготовить чесночный диетический суп.

