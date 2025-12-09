«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой

Все думают, что знают классическую «Медвежью шубку» наизусть. Но что если заменить селедку на нежный творожный сыр или солоноватую фету? Это кардинально меняет игру, превращая знакомый салат в изысканное угощение с мягким, сбалансированным вкусом. Этот салат «Медвежья шубка» с секретным ингредиентом покорит даже тех, кто не любит рыбу.

Секрет кроется в слоях. Вам понадобится: 300 г отварной свеклы, 300 г отварного картофеля, 2 шт. отварной моркови, 200 г творожного сыра или феты, 3 яйца, 1 яблоко (кисло-сладкое), 1 небольшая луковица, майонез. Необычный ход — натереть яблоко и добавить его тонким слоем между картошкой и морковью для свежей кислинки. А главная фишка — равномерно распределенный творожный сыр или раскрошенная фета вместо рыбы. Они дают ту самую соленость, но более нежную и кремовую. Попробуйте собрать салат в прозрачной форме, чтобы все аппетитные слои были видны, а затем дайте ему настояться не менее 6 часов.

Обязательно приготовьте эту версию салата «Медвежья шубка» с секретным ингредиентом — он станет приятным открытием и главной темой разговора за праздничным столом.

