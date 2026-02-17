Медовуха: почему ее пили на Руси всю Масленичную неделю? Два лучших рецепта

На Масленицу на Руси не только блинами объедались, но и медовуху хмельную пили — для веселья и согреву. В отличие от магазинной, домашняя получается мягкой, ароматной и без химии. Готовить ее можно двумя способами: быстрым безалкогольным или традиционным хмельным — с хмелем и дрожжами.

Безалкогольный вариант (для всей семьи)

В кастрюле смешайте 1 л воды и 150 г меда, нагревайте до полного растворения, но не кипятите. Добавьте 1 палочку корицы, 2 бутона гвоздики, щепотку мускатного ореха и цедру половины апельсина. Варите на медленном огне 20 минут, процедите, подавайте горячей с долькой лимона.

Хмельной вариант (для взрослых)

Растворите 300 г меда в 2 л воды, доведите до кипения и снимите пену. Добавьте 10 г шишек хмеля (продаются в аптеке), варите 1 час на малом огне. Остудите до 30 °C, влейте 100 мл нефильтрованного пива (как закваску) или 5 г сухих винных дрожжей. Оставьте бродить в тёплом месте на 3 дня под гидрозатвором или перчаткой. Затем процедите, разлейте по бутылкам и уберите в холодильник на 5 дней для созревания.

Совет: если хотите газированную медовуху, добавьте в бутылки по 1 ч. л. меда и оставьте при комнатной температуре на 2 дня — начнется вторичное брожение.

