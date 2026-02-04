Ленивые голубцы на сковороде: готовятся быстро, все попросят добавки

Ужин через час, а у вас ничего не готово? Не проблема, если есть фарш и капуста. Готовим ленивые голубцы. Придется сделать больше, чем нужно, потому что семья непременно попросит добавки.

Нам потребуется полвилка капусты, которую нужно нашинковать тонкой соломкой, а затем еще покрошить ножом. Отвариваем ее в подсоленном кипятке четверть часа, а затем откидываем на сито и дополнительно отжимаем руками.

Одну большую луковицу мелко режем и пассеруем с небольшим количеством растительного масла. В килограмм говяжьего фарша вбиваем сырое яйцо, добавляем в смесь лук и капусту, соль, перец и все вымешиваем руками. Скатываем небольшие шарики из фарша, панируем их в муке или сухарях и выкладываем на разогретую сковороду с маслом, чуть прижимая рукой.

Жарим по четверти часа с каждой стороны на большом огне, а затем томим под крышкой еще около четверти часа. Чем меньше по размеру ленивые голубцы, тем быстрее они приготовятся. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, так и с гарниром или салатом.

Калорийность на 100 г: 90 ккал.

БЖУ: 5,6, 7,8, 10.

Время приготовления: 45 минут.

