Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 07:03

Кулинарный шок: селедка под шубой сворачивается в блинный ролл

С чем подавать блины: удивляем селедкой под шубой в ролле С чем подавать блины: удивляем селедкой под шубой в ролле Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Масленичная неделя — это время творческих экспериментов, когда привычные начинки начинают казаться слишком простыми. Если вы ищете способ удивить близких необычным сочетанием знакомых вкусов, попробуйте превратить традиционный салат в изысканную закуску.

Праздничный ролл: новая жизнь салата

Вопрос о том, с чем подавать блины, решается оригинально: мы соединим нежное тесто и пикантность сельди. Для этого рецепта понадобятся:

  • тонкие несладкие блины (6–8 шт.),

  • филе слабосоленой сельди (200 г),

  • вареная свекла (1 шт.),

  • вареная морковь (1 шт.),

  • мягкий творожный сыр (150 г),

  • пучок свежего укропа.

Секрет кроется в сборке: смажьте блин тонким слоем творожного сыра вместо майонеза. Сверху распределите тертую свеклу и морковь, а в центр выложите длинный ломтик сельди. Сверните плотный рулет и нарежьте его на аккуратные кусочки-роллы. Такая подача полностью меняет восприятие блюда: оно становится легким, удобным для фуршета и очень эффектным. Теперь, когда вы знаете, с чем подавать блины для вау-эффекта, ваши застолья станут настоящим событием.

Такой способ приготовления избавляет салат от лишней жирности, делая вкус более сбалансированным и чистым. Попробуйте эту интерпретацию: она гарантированно станет хитом вашего праздничного меню.

  • Калорийность на 100 г: 184 ккал.

  • БЖУ: 8,2/11,4/12,1.

Ранее мы делились с вами секретом тонких и ажурных блинов, как у бабули.

Масленица
рецепты
секреты
готовка
кулинария
жарка
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали о возможностях нового чат-бота «Госуслуги» в Мах
«Яблоко раздора»: Цеков отреагировал на слова правнучки Хрущева о Крыме
Над Россией сбили более 40 беспилотников за ночь
В Чувашии из-за атаки ВСУ повреждены автомобили
Путешественник из Австрии назвал главную особенность Сибири
ПСЖ с Сафоновым одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
В США заявили о тупике на переговорах в Женеве
Россиянам назвали устройство, без которого опасно делать ремонт
Россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры по вечерам
«Страшно»: как живет мама девятилетней Лизы, убитой в Саратове
«Уиткофф и Зятькофф»: в США узнали прозвища американских переговорщиков
Россия потребовала от НАТО бумажных гарантий нерасширения
«Реал» победил «Бенфику» в скандальном матче плей-офф ЛЧ
Анне Седоковой прилетел иск от родни Яниса Тиммы
«Настоящий суперфуд»: названа необходимая для красоты и здоровья крупа
SHOT сообщил, что ВСУ атакуют Чувашию
Турэксперт объяснила, как вернуть деньги за тур из-за невыдачи визы
«Шашлычка нет»: импорт свинины возмутил белорусского лидера
Диетолог рассказала, какой коллаген способен улучшить качество кожи
Дроны «Центра» нашли блиндажи ВСУ и стерли их в порошок
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.