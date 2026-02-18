Кулинарный шок: селедка под шубой сворачивается в блинный ролл

С чем подавать блины: удивляем селедкой под шубой в ролле

Масленичная неделя — это время творческих экспериментов, когда привычные начинки начинают казаться слишком простыми. Если вы ищете способ удивить близких необычным сочетанием знакомых вкусов, попробуйте превратить традиционный салат в изысканную закуску.

Праздничный ролл: новая жизнь салата

Вопрос о том, с чем подавать блины, решается оригинально: мы соединим нежное тесто и пикантность сельди. Для этого рецепта понадобятся:

тонкие несладкие блины (6–8 шт.),

филе слабосоленой сельди (200 г),

вареная свекла (1 шт.),

вареная морковь (1 шт.),

мягкий творожный сыр (150 г),

пучок свежего укропа.

Секрет кроется в сборке: смажьте блин тонким слоем творожного сыра вместо майонеза. Сверху распределите тертую свеклу и морковь, а в центр выложите длинный ломтик сельди. Сверните плотный рулет и нарежьте его на аккуратные кусочки-роллы. Такая подача полностью меняет восприятие блюда: оно становится легким, удобным для фуршета и очень эффектным. Теперь, когда вы знаете, с чем подавать блины для вау-эффекта, ваши застолья станут настоящим событием.

Такой способ приготовления избавляет салат от лишней жирности, делая вкус более сбалансированным и чистым. Попробуйте эту интерпретацию: она гарантированно станет хитом вашего праздничного меню.

Калорийность на 100 г: 184 ккал.

БЖУ: 8,2/11,4/12,1.

