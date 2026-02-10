Камамбер с помидорами в духовке с багетом: элементарный изыск

Камамбер с помидорами в духовке с багетом

Камамбер с помидорами в духовке с багетом: элементарный изыск

Изысканные закуски необязательно сложны в приготовлении. И камамбер с помидорами в духовке с багетом — лучшее тому доказательство. Нежнейший сыр с овощами и хрустящим хлебом станет идеальным дополнением романтического ужина.

Ингредиенты

Камамбер — 1 головка

Помидоры черри — 250 г (1 упаковка)

Багет — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, перец — на свой вкус

Зубчики чеснока — 2 шт.

Сушеный базилик или орегано — на свой вкус

Способ приготовления

Застелите форму для выпекания пергаментом. На головке сыра сделайте несколько надрезов (не сквозных). Разместите сыр по центру формы. С одной стороны от сыра выложите помидоры. Багет нарежьте ломтиками и смажьте небольшим количеством оливкового масла. Около 2 ч. л. масла смешайте с базиликом (или орегано) и смажьте им сыр. Полейте помидоры остатками масла, посолите и поперчите. Чесночные зубчики крупно нарежьте и выложите между черри. Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.

Камамбер с черри и багетом готов! Смажьте хрустящий ломтик хлеба горячим сыром, сверху выложите, чуть приплюснув, черри и наслаждайтесь!

Ранее мы поделились рецептом пирога с камамбером и грушами.