Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:55

Камамбер с помидорами в духовке с багетом: элементарный изыск

Камамбер с помидорами в духовке с багетом Камамбер с помидорами в духовке с багетом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Изысканные закуски необязательно сложны в приготовлении. И камамбер с помидорами в духовке с багетом — лучшее тому доказательство. Нежнейший сыр с овощами и хрустящим хлебом станет идеальным дополнением романтического ужина.

Ингредиенты

  • Камамбер — 1 головка
  • Помидоры черри — 250 г (1 упаковка)
  • Багет — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Соль, перец — на свой вкус
  • Зубчики чеснока — 2 шт.
  • Сушеный базилик или орегано — на свой вкус

Способ приготовления

Застелите форму для выпекания пергаментом. На головке сыра сделайте несколько надрезов (не сквозных). Разместите сыр по центру формы. С одной стороны от сыра выложите помидоры. Багет нарежьте ломтиками и смажьте небольшим количеством оливкового масла. Около 2 ч. л. масла смешайте с базиликом (или орегано) и смажьте им сыр. Полейте помидоры остатками масла, посолите и поперчите. Чесночные зубчики крупно нарежьте и выложите между черри. Отправьте блюдо в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.

Камамбер с черри и багетом готов! Смажьте хрустящий ломтик хлеба горячим сыром, сверху выложите, чуть приплюснув, черри и наслаждайтесь!

Ранее мы поделились рецептом пирога с камамбером и грушами.

деликатес
закуски
помидоры
рецепты
сыры
хлеб
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Экс-советник Путина оценил работу Роскомнадзора
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.