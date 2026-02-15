Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 14:45

Как засолить икру щуки дома: три лучших способа, советы и секреты

Икра щуки: как засолить дома? Икра щуки: как засолить дома? Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Щучья икра — вкусный и питательный деликатес, который можно легко приготовить дома, если соблюдать несколько простых шагов. Правильная очистка, промывка и засолка обеспечивают рассыпчатую текстуру и глубокий вкус, достойный праздничного стола. Рассказываем, как добиться идеального результата дома.

Подготовка икры

Сначала аккуратно извлеките икру из щуки, стараясь не повредить мешочки (ястыки). Затем мягко отделите икринки от пленок — самый аккуратный способ — выдавить их вилкой или осторожно проколоть ястык и вытолкнуть икринки в миску.

Промойте икру под прохладной водой, пока жидкость не станет прозрачной — это уберет кровь и мелкие примеси.

Холодный способ засолки

Поместите 500 г подготовленной икры в миску. Растворите 2 ст. л. соли в 250 мл прохладной воды и залейте икру рассолом, аккуратно перемешайте вилкой. Откиньте икру на сито, выстланное марлей, и оставьте на 2 часа, чтобы стек лишний рассол.

Переложите икру в чистые стерилизованные банки, накройте и оставьте в холодильнике на 48 часов — за это время икринки окрасят рассол и станут вкуснее.

Горячий способ засолки

Такой способ будет максимально безопасным.

Надрежьте ястыки и залейте икру горячей водой (~90 °C) на 10 мин., чтобы легче отделить пленки. Промойте икру, добавьте 2 ст. л. соли и 2 ст. л. растительного масла, перемешайте.

Разложите по банкам и уберите в холодильник на 5 суток — так уберете паразитов и получите мягкий вкус.

Экспресс-вариант

Если времени совсем мало, после промывки залейте икру крепким рассолом (3–4 ст. л. соли на 500 мл воды), перемешайте 5–7 мин, сцедите и поставьте в холодильник на 30 мин. — этого достаточно для быстрого закусочного варианта.

Подача и сочетания

Готовую икру подают на хлебе с мягким маслом, украшают зеленью и лимоном или используют для закусок и салатов. Ее текстура плотная и рассыпчатая, цвет — янтарный или золотистый.

  • Совет: не переборщите с солью! Подождите хотя бы пару суток, дайте продукту настояться, и он станет менее пресным на вкус.

Сердечки в сметане: готовим по простому рецепту.

Читайте также
Уж больно она вкусная! Свекольная икра — и гарнир, и салат, и просто на хлебушек
Общество
Уж больно она вкусная! Свекольная икра — и гарнир, и салат, и просто на хлебушек
В Баренцевом море резко сократился запас трески из-за изменения климата
Россия
В Баренцевом море резко сократился запас трески из-за изменения климата
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Общество
Пирог «Лентяйский» с сыром и ветчиной: в морозилке для него всегда есть пачка теста. Топовый рецепт
Картофельный рулет — король застолья: всё та же картошка и фарш, но завернём так, что все оближутся
Общество
Картофельный рулет — король застолья: всё та же картошка и фарш, но завернём так, что все оближутся
Диетический ужин за 25 минут. Теплый салат, который точно насытит
Семья и жизнь
Диетический ужин за 25 минут. Теплый салат, который точно насытит
икра
рыбы
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.