Как засолить икру щуки дома: три лучших способа, советы и секреты

Щучья икра — вкусный и питательный деликатес, который можно легко приготовить дома, если соблюдать несколько простых шагов. Правильная очистка, промывка и засолка обеспечивают рассыпчатую текстуру и глубокий вкус, достойный праздничного стола. Рассказываем, как добиться идеального результата дома.
Подготовка икры
Сначала аккуратно извлеките икру из щуки, стараясь не повредить мешочки (ястыки). Затем мягко отделите икринки от пленок — самый аккуратный способ — выдавить их вилкой или осторожно проколоть ястык и вытолкнуть икринки в миску.
Промойте икру под прохладной водой, пока жидкость не станет прозрачной — это уберет кровь и мелкие примеси.
Холодный способ засолки
Поместите 500 г подготовленной икры в миску. Растворите 2 ст. л. соли в 250 мл прохладной воды и залейте икру рассолом, аккуратно перемешайте вилкой. Откиньте икру на сито, выстланное марлей, и оставьте на 2 часа, чтобы стек лишний рассол.
Переложите икру в чистые стерилизованные банки, накройте и оставьте в холодильнике на 48 часов — за это время икринки окрасят рассол и станут вкуснее.
Горячий способ засолки
Такой способ будет максимально безопасным.
Надрежьте ястыки и залейте икру горячей водой (~90 °C) на 10 мин., чтобы легче отделить пленки. Промойте икру, добавьте 2 ст. л. соли и 2 ст. л. растительного масла, перемешайте.
Разложите по банкам и уберите в холодильник на 5 суток — так уберете паразитов и получите мягкий вкус.
Экспресс-вариант
Если времени совсем мало, после промывки залейте икру крепким рассолом (3–4 ст. л. соли на 500 мл воды), перемешайте 5–7 мин, сцедите и поставьте в холодильник на 30 мин. — этого достаточно для быстрого закусочного варианта.
Подача и сочетания
Готовую икру подают на хлебе с мягким маслом, украшают зеленью и лимоном или используют для закусок и салатов. Ее текстура плотная и рассыпчатая, цвет — янтарный или золотистый.
Совет: не переборщите с солью! Подождите хотя бы пару суток, дайте продукту настояться, и он станет менее пресным на вкус.
Сердечки в сметане: готовим по простому рецепту.