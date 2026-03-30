30 марта 2026 в 11:00

Как замариновать курицу, чтобы она не пересушилась: лайфхак шеф-повара

Многие считают, что запечь курицу в духовке просто: натер солью, перцем и отправил в жарочный шкаф. Но в результате часто получается суховатая грудка и вялые бедра, которые так и не дождались своей хрустящей корочки. Но формула идеальной курицы начинается с маринада, который работает как умная система увлажнения и размягчения волокон.

Секрет этого маринада — в союзе натурального йогурта и пряностей. Йогурт содержит молочную кислоту, которая мягко расщепляет белки, делая мясо невероятно сочным, но в отличие от уксуса или лимона, не пересушивает его. Возьмите 4 куриных бедра или целую разделанную тушку. В глубокой миске смешайте 200 г густого греческого йогурта с двумя столовыми ложками оливкового масла. Теперь начинается самое интересное: добавьте чайную ложку молотого кумина, столько же сладкой паприки, половину чайной ложки острого красного перца и обязательно — чайную ложку сушеного чеснока.

Курицу перед маринованием обязательно промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу — тогда маринад ляжет плотной, обволакивающей пленкой. Натрите мясо этой ароматной пастой, не пропуская ни одного участка. Самый важный шаг: дайте курице отдохнуть в холодильнике не менее двух часов, а лучше — всю ночь. За это время йогурт сделает свою работу, а специи проникнут глубоко в волокна. Перед запеканием достаньте курицу за час, чтобы она согрелась до комнатной температуры, и выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 200 градусах 35–40 минут, но последние пять минут включите режим конвекции или верхний гриль, чтобы на поверхности появилась корочка с подпалинами.

Как мариновать курицу для духовки — рецепт сочной запеченной птицы читать на NEWS.ru Как мариновать курицу для духовки — рецепт сочной запеченной птицы читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

  • Совет: никогда не маринуйте курицу в металлической посуде, особенно если в маринаде есть кислота — лимонный сок, уксус, вино или йогурт. Кислота вступает в реакцию с металлом, придавая мясу неприятный металлический привкус, который невозможно перебить даже самыми яркими специями. Используйте стеклянные, керамические или эмалированные емкости, а если времени в обрез и под рукой только миска из нержавейки, застелите ее пищевой пленкой — это создаст защитный барьер.

Ранее мы рассказали о том, как приготовить идеальные гренки

Читайте также
Быстрый бутерброд за 10 минут: рецепт для тех, кто устал от банальностей
Семья и жизнь
Быстрый бутерброд за 10 минут: рецепт для тех, кто устал от банальностей
Французский сэндвич с персиком: как приготовить быстрый десерт
Семья и жизнь
Французский сэндвич с персиком: как приготовить быстрый десерт
Курица больше не плавает в жиру: добавляю один ингредиент перед запеканием, и голени — просто чума
Общество
Курица больше не плавает в жиру: добавляю один ингредиент перед запеканием, и голени — просто чума
Готовим «Птицу по-столичному» как в элитном ресторане. Не поверите, но ее фишка в хлебных корочках
Общество
Готовим «Птицу по-столичному» как в элитном ресторане. Не поверите, но ее фишка в хлебных корочках
Всю зиму едим и не наедимся: квашеная капуста «Пелюстка» — розовая вкуснятина к мясу и картошке
Общество
Всю зиму едим и не наедимся: квашеная капуста «Пелюстка» — розовая вкуснятина к мясу и картошке
Оксана Головина
