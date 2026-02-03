Зимняя Олимпиада — 2026
Идея для романтического ужина: нежный жульен с грибами

Жульен: простой рецепт вкусного ужина Жульен: простой рецепт вкусного ужина Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Легкий, нежный, ароматный — этот жульен станет главным блюдом вашего вечера. Подавайте его в кокотницах или тарталетках, дополнив бокалом белого вина.

Список продуктов

  • Филе курицы — 300 г
  • Лук (среднего размера) — 1 шт.
  • Сливки (берите жирностью 20–30%) — 200 мл
  • Шампиньоны — 200 г
  • Сыр твердый (например, пармезан) — 100 г
  • Хлебопекарная мука — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Подсолнечное масло — 1 ст. л.
  • Приправы, щепотка муската

Пошаговый рецепт

Наш первый шаг — подготовка ингредиентов. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки, лук — мелко, грибы — пластинками. Сыр произвольно натрите.

В сковороде сначала разогрейте чуть-чуть подсолнечного масла, потом добавьте к нему сливочное. Сначала обжарьте лук, пока он не станет мягким, потом закиньте к нему грибы. Нужно, чтобы из них ушла вся влага. Теперь можно класть курицу и тоже жарить, пока не приготовится.

Займемся соусом. Муку просейте. Слегка подсушите на сковороде, быстро помешивая. Залейте к ней сливки, доведите до загустения, тоже быстро помешивая. Добавьте перец с солью и немножко мускатного ореха.

Разложите массу по кокотницам или керамическим формочкам. Посыпьте сыром. Отправьте в духовке минут на 10, пока сыр не расплавится и не станет чуть румяным. Рекомендуем установить температуру 180 градусов.

Подавайте жульен горячим, с хрустящим багетом и бокалом белого вина. Чудесный вариант для романтического ужина!

