Идея для романтического ужина: нежный жульен с грибами

Легкий, нежный, ароматный — этот жульен станет главным блюдом вашего вечера. Подавайте его в кокотницах или тарталетках, дополнив бокалом белого вина.
Список продуктов
- Филе курицы — 300 г
- Лук (среднего размера) — 1 шт.
- Сливки (берите жирностью 20–30%) — 200 мл
- Шампиньоны — 200 г
- Сыр твердый (например, пармезан) — 100 г
- Хлебопекарная мука — 1 ст. л.
- Сливочное масло — 30 г
- Подсолнечное масло — 1 ст. л.
- Приправы, щепотка муската
Пошаговый рецепт
Наш первый шаг — подготовка ингредиентов. Филе курицы нарежьте на небольшие кусочки, лук — мелко, грибы — пластинками. Сыр произвольно натрите.
В сковороде сначала разогрейте чуть-чуть подсолнечного масла, потом добавьте к нему сливочное. Сначала обжарьте лук, пока он не станет мягким, потом закиньте к нему грибы. Нужно, чтобы из них ушла вся влага. Теперь можно класть курицу и тоже жарить, пока не приготовится.
Займемся соусом. Муку просейте. Слегка подсушите на сковороде, быстро помешивая. Залейте к ней сливки, доведите до загустения, тоже быстро помешивая. Добавьте перец с солью и немножко мускатного ореха.
Разложите массу по кокотницам или керамическим формочкам. Посыпьте сыром. Отправьте в духовке минут на 10, пока сыр не расплавится и не станет чуть румяным. Рекомендуем установить температуру 180 градусов.
Подавайте жульен горячим, с хрустящим багетом и бокалом белого вина. Чудесный вариант для романтического ужина!
