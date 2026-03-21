Хрустящие луковые кольца: готовим дома идеальную закуску к пиву

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ценители вкусных напитков знают, что важно не только то, что ты пьешь, но и что ты при этом ешь. Пятничный бокал классического баварского пива покажется куда более вкусным, если закусывать его идеальной закуской. Например, хрустящими луковыми кольцами, сделанными собственноручно. К тому же рецепт их приготовления очень прост.

Ингредиенты:

  • лук репчатый — 200 г;
  • куриное яйцо — 2 шт.;
  • молоко — 1,5 ст.;
  • пшеничная мука — 200 г;
  • разрыхлитель для теста — 1,5 ч. л.;
  • растительное масло — 1/2 л;
  • сухари для панировки — 150 г;
  • специи — по вкусу.

Лук нарезаем толстыми кольцами и тщательно обваливаем в смеси муки с разрыхлителем и специями. После чего в остатки смеси вбиваем яйцо и добавляем молоко, вымешиваем блендером, погружаем обваленный в муке лук в новую смесь, а потом обваливаем кольца в сухарях.

В сотейнике доводим до кипения масло и погружаем в него лук. Держим, не убавляя огня, до золотистой корочки — не менее 3 минут. Жареные луковые кольца кладем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира, а затем подаем к столу.

Екатерина Метелева
