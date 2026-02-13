Зимняя Олимпиада — 2026
Горячая шоколадная лава: сделайте романтический ужин незабываемым

Ищете финальный аккорд для особенного вечера? Шоколадный фондан с жидкой сердцевиной — это тот самый десерт, который превратит любой ужин в романтический ужин для гурманов. Его магия кроется в контрасте горячего воздушного бисквита и тающей шоколадной начинки, которая вытекает, как лава, при первом прикосновении ложкой. Многие думают, что для создания такого чуда нужны навыки шеф-повара, но мы раскроем простой секрет, который гарантирует 100% успех даже у новичков.

Основа рецепта (6 порций):

  • горький шоколад (70-80% какао) — 150 г,

  • сливочное масло — 60 г,

  • яйца куриные — 2 шт.,

  • сахар — 40 г,

  • пшеничная мука — 40 г,

  • щепотка соли,

  • секретный ингредиент для аромата: 1 ст.л. (около 18 г) коньяка.

Приготовление и секрет

Главный секрет идеальной текстуры — в шоколаде.

  1. Растопите его с маслом на водяной бане.

  2. В отдельной емкости смешайте яйца с сахаром и солью, но не взбивайте в пену — просто добейтесь однородности.

  3. Соедините остывшую шоколадную массу с яичной, добавьте муку и коньяк, аккуратно перемешав.

  4. Разлейте тесто по смазанным маслом и присыпанным какао формочкам, заполнив их на 2/3.

Здесь — ключевой момент: в центр каждой порции теста положите по небольшому кусочку того же горького шоколада (примерно по 5-7 г). Это и есть гарантия той самой драматичной жидкой сердцевины. Выпекайте в разогретой до 200C духовке ровно 8-10 минут — края должны схватиться, а серединка оставаться мягкой. Подавайте сразу, украсив шариком ванильного мороженого.

Именно такой десерт с эффектной подачей и благородной горчинкой станет жемчужиной вашего романтического ужина для гурманов.

  • Калорийность на 100 г: 423 ккал.

  • БЖУ: 6,8/26,8/38,3.

Ранее мы делились рецептом аппетитного судака на луковой подушке.

