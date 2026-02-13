Горячая шоколадная лава: сделайте романтический ужин незабываемым

Ищете финальный аккорд для особенного вечера? Шоколадный фондан с жидкой сердцевиной — это тот самый десерт, который превратит любой ужин в романтический ужин для гурманов. Его магия кроется в контрасте горячего воздушного бисквита и тающей шоколадной начинки, которая вытекает, как лава, при первом прикосновении ложкой. Многие думают, что для создания такого чуда нужны навыки шеф-повара, но мы раскроем простой секрет, который гарантирует 100% успех даже у новичков.

Основа рецепта (6 порций):

горький шоколад (70-80% какао) — 150 г,

сливочное масло — 60 г,

яйца куриные — 2 шт.,

сахар — 40 г,

пшеничная мука — 40 г,

щепотка соли,

секретный ингредиент для аромата: 1 ст.л. (около 18 г) коньяка.

Приготовление и секрет

Главный секрет идеальной текстуры — в шоколаде.

Растопите его с маслом на водяной бане. В отдельной емкости смешайте яйца с сахаром и солью, но не взбивайте в пену — просто добейтесь однородности. Соедините остывшую шоколадную массу с яичной, добавьте муку и коньяк, аккуратно перемешав. Разлейте тесто по смазанным маслом и присыпанным какао формочкам, заполнив их на 2/3.

Здесь — ключевой момент: в центр каждой порции теста положите по небольшому кусочку того же горького шоколада (примерно по 5-7 г). Это и есть гарантия той самой драматичной жидкой сердцевины. Выпекайте в разогретой до 200C духовке ровно 8-10 минут — края должны схватиться, а серединка оставаться мягкой. Подавайте сразу, украсив шариком ванильного мороженого.

Именно такой десерт с эффектной подачей и благородной горчинкой станет жемчужиной вашего романтического ужина для гурманов.

Калорийность на 100 г: 423 ккал.

БЖУ: 6,8/26,8/38,3.

