11 февраля 2026 в 07:57

Судак на луковой подушке: секрет, который скрывают повара

Судак в духовке на луковой «подушке» — блюдо, от которого просыпается аппетит Судак в духовке на луковой «подушке» — блюдо, от которого просыпается аппетит Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие привыкли запекать рыбу в фольге или пергаменте, но есть способ интереснее. Судак в духовке на луковой подушке — рецепт, который незаслуженно забыт, хотя именно он гарантирует сочность филе без единой капли масла. Лук отдает свои соки, карамелизуется и превращается в ароматную основу, которая не даст рыбе пересохнуть.

Лук (3 крупные головки) нарезаем толстыми кольцами и выкладываем плотным слоем на противень. Сверху — филе судака (500 г), сбрызнутое лимонным соком. Посыпаем эстрагоном (сушеный — 1 чайная ложка), солью (морская — по вкусу) и перцем (щепотка). Духовку разогреваем до 180 градусов и отправляем противень на 25 минут. Эстрагон — вот та самая изюминка, которую редко используют с речной рыбой, а зря: его анисовые нотки убирают специфический запах и добавляют пикантности.

Судак в духовке по этому рецепту получается нежным, а луковая подушка — сладковатой и мягкой. Подавайте с отварным картофелем или свежими овощами. Никакого лишнего жира, только натуральный вкус и аромат.

  • Калорийность на 100 г: 98 ккал.

  • БЖУ: 15,2/2,1/4,3.

Ранее мы делились с вами рецептом диетического салата на скорую руку.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
