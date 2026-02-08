Зимняя Олимпиада — 2026
Когда не хочется готовить: диетический салат на скорую руку

Зимний вечер — отличный повод приготовить что-то согревающее, но при этом легкое. Простой и вкусный диетический салат на ужин с запеченной тыквой станет настоящим открытием для тех, кто устал от однообразных овощных нарезок. Карамелизированная в духовке тыква превращается в настоящий деликатес.

Секрет этого блюда — в необычной технике запекания тыквы с кориандром и паприкой. Нарежьте 300 г мускатной тыквы небольшими кубиками, сбрызните чайной ложкой оливкового масла, добавьте щепотку молотого кориандра и паприки. Запекайте при 200 градусах 25 минут до золотистой корочки. Остывшую тыкву выложите на подушку из 80 г руколы, добавьте 50 г козьего сыра, 30 г грецких орехов и 10 г тыквенных семечек. Заправьте смесью из столовой ложки бальзамического уксуса, чайной ложки меда и половины чайной ложки горчицы.

Этот простой и вкусный диетический салат на ужин насыщает благодаря сочетанию клетчатки, белка и полезных жиров. Горчинка руколы идеально оттеняет сладость запеченной тыквы, а козий сыр добавляет кремовости.

  • Калорийность на 100 г: 98 ккал.

  • БЖУ: 4,2/6,8/6,1.

Ранее мы делились рецептом дерзкого салата со свеклой.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
