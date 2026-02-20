Дрожжевые блины из гречневой муки: готовим сытный русский завтрак

В погоне за модными диетами многие незаслуженно забыли истинно русскую традицию печь блины из гречневой муки. Наши предки знали толк в сытном завтраке: такие блины не только обладают ярким, ореховым вкусом, но и гораздо полезнее своих пшеничных собратьев. Однако работа с безглютеновой мукой имеет свою специфику: она тяжелее и требует особого подхода, иначе вместо нежного лакомства можно получить серые, ломающиеся куски теста.

Возьмите 300 мл теплого молока и разведите в нем чайную ложку сухих активных дрожжей с щепоткой сахара. Оставьте эту смесь в покое на десять минут, чтобы дрожжи проснулись и образовалась характерная «шапочка». В отдельной миске смешайте 150 г гречневой муки и 50 г пшеничной (пшеничная здесь выступает в роли связующего звена, без нее совсем никак, если вы не используете ксантановую камедь). Вбейте в мучную смесь одно яйцо, влейте подошедшую опару, добавьте столовую ложку растопленного сливочного масла и половину чайной ложки соли. Тщательно вымесите тесто. Оно получится заметно гуще, чем привычное пшеничное, и это нормально. Накройте миску пленкой и уберите в теплое место без сквозняков примерно на час. За это время масса должна увеличиться вдвое и стать пористой, как губка.

Когда тесто подойдет, не перемешивайте его слишком рьяно, чтобы не выбить воздух. Аккуратно опустите половник в миску, зачерпните порцию и вылейте на хорошо разогретую, смазанную маслом сковороду. Особенность гречневых блинов в том, что они толще классических и требуют более щадящего режима жарки. Огонь должен быть чуть ниже среднего, чтобы дрожжевое тесто успело пропечься внутри и не сгорело снаружи. Как только верхняя сторона перестанет быть липкой и покроется множеством мелких лопнувших пузырьков, а низ станет золотисто-коричневым, переверните блин.

Вторая сторона готовится совсем быстро, буквально минуту. Готовые изделия складывайте стопкой и обязательно накрывайте чистым полотенцем, чтобы они оставались мягкими и не заветривались. Эти блины обладают удивительным, слегка кисловатым дрожжевым ароматом и рассыпчатой, но в то же время плотной структурой. Они идеально гармонируют с растопленным сливочным маслом, сметаной или слабосоленой семгой. Гречневый вкус настолько самодостаточен, что не требует сладких добавок, хотя с медом или вареньем из черной смородины он тоже раскрывается великолепно.

Совет от шефа: если вы печете такие блины впервые, держите под рукой миску с холодной водой. Смачивайте лопатку перед каждым переворачиванием, чтобы тесто, которое чуть более рыхлое, чем обычно, гарантированно не прилипло.

Примерная калорийность одного блина — 130 ккал. Пищевая ценность: белки — 4.8 г, жиры — 5.1 г, углеводы — 16.2 г.

