30 марта 2026 в 08:00

Цезарь, которого вы еще не пробовали: креветки и пармская ветчина

Классический куриный цезарь настолько прочно вошел в нашу жизнь, что многие даже не подозревают, как он преображается, если заменить грудку на креветки. Но чтобы получить не просто вариацию, а полноценное новое блюдо, мы добавим еще один секретный ингредиент — тонкие ломтики пармской ветчины, которые придают салату солоноватую нотку и благородную пикантность. Этот салат достаточно элегантен для праздничного ужина и при этом прост в исполнении, если знать несколько хитростей.

Начнем с соуса, потому что именно он определяет характер любого цезаря. В классическом рецепте используются сырые яйца, но мы предлагаем более безопасный и стабильный вариант. Разбейте одно яйцо в небольшую миску, добавьте столовую ложку лимонного сока и поставьте в микроволновку на 15 секунд или на водяную баню, постоянно помешивая, чтобы смесь слегка загустела, но не свернулась. Остудите. В блендере соедините это яичное суфле с двумя зубчиками чеснока, чайной ложкой дижонской горчицы, пятью анчоусами в масле и взбивайте, постепенно вливая 100 мл оливкового масла. В конце добавьте 50 г тертого пармезана и пару столовых ложек холодной воды для нужной консистенции. Соус должен получиться густым, как сметана.

Для креветок — 400 г крупных очищенных — приготовьте быстрый маринад: смесь 50 мл оливкового масла, цедры половины лимона и чайной ложки паприки. Обжарьте их на раскаленной сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Отдельно на той же сковороде обжарьте до хруста четыре ломтика пармской ветчины, буквально по 20 секунд с каждой стороны, она станет похожей на чипсы. Поломайте ее на крупные куски. Для гренок нарежьте половину багета тонкими ломтиками, сбрызните оливковым маслом и подсушите в духовке до золотистого цвета, затем натрите каждый зубчиком чеснока.

Сборка этого салата требует некоторой сноровки. На дно большого блюда выложите несколько листьев ромэна, предварительно вымытых и тщательно высушенных. Именно сухие листья удержат соус и не разбавят его. Полейте листья половиной заправки, сверху выложите креветки, кусочки пармской ветчины и гренки. Остальным соусом полейте сверху и щедро посыпьте тертым пармезаном. Подавайте сразу, пока гренки сохраняют хруст, а креветки — тепло.

  • Совет: анчоусы в соусе — не прихоть, а необходимость. Они не дают рыбного привкуса, но создают ту самую неуловимую глубину, которая отличает настоящий цезарь от подделки. Если боитесь, что гости увидят анчоусы в составе, просто не говорите им — они никогда не догадаются, но обязательно спросят, в чем секрет такого насыщенного вкуса.

  • Пищевая ценность на порцию (из расчета на 2 порции): калорийность — 530 ккал, белки — 35 г, жиры — 38 г, углеводы — 18 г.

Ранее мы поделились рецептами тушеной капусты.

Читайте также
Высыпаю макароны в сковородку и заливаю молоком — ароматный завтрак за 15 минут: экономный рецепт
Общество
Высыпаю макароны в сковородку и заливаю молоком — ароматный завтрак за 15 минут: экономный рецепт
Печень по-царски! Залить кефиром и в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Семья и жизнь
Печень по-царски! Залить кефиром и в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Держите дома баночку опят: быстрый салат для неожиданных гостей всегда выручит — вкусняшка с сухариками
Общество
Держите дома баночку опят: быстрый салат для неожиданных гостей всегда выручит — вкусняшка с сухариками
Сварите 3 яйца — и соберете «Сиесту» за 7 минут: красивый, вкусный салат с хрустом
Общество
Сварите 3 яйца — и соберете «Сиесту» за 7 минут: красивый, вкусный салат с хрустом
Натираю ветчину и картошку — на выходе салат-кольцо вкуснее оливье. Получается свежее и наряднее, а готовится проще
Общество
Натираю ветчину и картошку — на выходе салат-кольцо вкуснее оливье. Получается свежее и наряднее, а готовится проще
Оксана Головина
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Театр

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

