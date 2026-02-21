Зимняя Олимпиада — 2026
Блинчатые пирожки легко: с любимым вареньем и сметаной

Блинчатые пирожки легко: с любимым вареньем и сметаной
Варенье на полке давно ждет своего часа? Пришла пора его использовать! Сделайте блинчатые пирожки — быстро и ароматно. Для любого чаепития.

Смешайте 200 г муки с солью, влейте 450 мл теплого кефира, добавьте 2 яйца и 2 ст. л. сахара — взбивайте до консистенции жидкого йогурта. Дайте тесту отдохнуть 5 минут, затем пожарьте 10 блинов на горячей сковороде по 1 минуте с каждой стороны. Начинка: 300 г густого варенья (клубничного или вишневого) смешайте с 100 г сметаны. Намазывайте каждый блин толстым слоем, сворачивайте рулетом осторожно, чтобы не вытекло. Нарежьте рулетиками по 5 см, поставьте в форму вертикально. Посыпьте 1 ст. л. сахарной пудры. Запекайте 18 минут при 190 градусах — варенье карамелизуется. Блинчатые пирожки будут сочными и аппетитными.

Ранее мы рассказали, как приготовить блинчатые пирожки с сыром.

