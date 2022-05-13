«Зря это делает»: Зеленский о попытках Макрона примирить Россию и Украину Зеленский осудил попытки Макрона выступить посредником в ситуации между Киевом и Москвой

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Президент Украины Владимир Зеленский осудил попытки своего французского коллеги Эммануэля Макрона выступить посредником в сложившейся ситуации между Москвой и Киевом. Украинская сторона на уступки не пойдёт, сказал он в интервью итальянскому каналу Rai 1.

Мы не должны искать выход для России, Макрон зря это делает... Макрон хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами и не нашёл, — заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что со стороны лидеров других государств некорректно предлагать ему идти на уступки, связанные с суверенитетом, чтобы «сберечь лицо Путина». Он подчеркнул, что Украина не готова отказываться от своих территорий.

По словам Зеленского, он намерен вести переговоры с президентом России, но без посредников. Он также заявил, что Украина не станет признавать Крым частью РФ и обсуждать автономию ДНР и ЛНР.

Ранее Макрон высказался за продолжение переговоров между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения огня как можно скорее. Также французский лидер предложил создать новое «европейское политическое сообщество», которое сможет принять Украину и другие страны, стремящиеся в ЕС.