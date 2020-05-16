«Жёлтые жилеты» возобновили протесты во Франции

https://static.news.ru/photo/9e38acbe-97a3-11ea-99d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Global Look Press

Несколько сотен участников движения «жёлтых жилетов» вновь вышли на улицы во Франции.

Активисты появились в центре Тулузы и Нанта. Их оштрафовала полиция, и они разошлись. На улицах Лиона находились 300 протестующих, в Сен-Назере — 130. В Монпелье было больше всего манифестантов — 350. У активистов произошли столкновения с полицией. В них пострадала женщина, сообщает ТАСС.

«Жёлтые жилеты» стали протестовать против повышения цен на автомобильное топливо в стране в ноябре 2018 года. Позже манифестанты стали выдвигать на акциях политические требования, позже протесты стали проходить каждую субботу.

Ранее NEWS.ru писал, что французские власти запретили «жёлтым жилетам» проводить манифестации из-за ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса. Префект департамента Верхняя Гаронна Этьен Гюйо заявил, что протестующие будут оштрафованы на €135 за любые акции, которые будут нарушать общественный порядок в Тулузе.