https://static.news.ru/photo/c210b48e-2993-11ea-8540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из демонстрантов нанёс удар по лицу корреспонденту RT Шарлотт Дубенски во время освещения акции протеста в Париже.

Инцидент произошёл, когда оператор снимал разгромленные улицы, а журналист пыталась защитить его от протестующих, мешающих работе.

Protestors openly attacking us today. My cameraman for filming destruction from afar and one whacked me across the face for defending his right to film. #greve28decembre #Paris — Charlotte Dubenskij (@CDubenskij_RT) December 28, 2019

Ранее NEWS.ru писал, что 28 декабря в столице Франции совместный марш профсоюзов и «жёлтых жилетов» перерос в массовые беспорядки. На улице перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду протестующие развели большой костёр. Полиция начала разгонять толпу. Это повлекло столкновения манифестантов со стражами правопорядка.

Забастовки длятся уже несколько недель. Протестующие выступают против плана пенсионной реформы. Несмотря на связанные с этим проблемы, министр транспорта Франции Элизабет Борн считает, что ситуация постепенно возвращается в норму.