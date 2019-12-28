Ранее NEWS.ru писал, что 28 декабря в столице Франции совместный марш профсоюзов и «жёлтых жилетов» перерос в массовые беспорядки. На улице перед выставочным центром имени Жоржа Помпиду протестующие развели большой костёр. Полиция начала разгонять толпу. Это повлекло столкновения манифестантов со стражами правопорядка.
Забастовки длятся уже несколько недель. Протестующие выступают против плана пенсионной реформы. Несмотря на связанные с этим проблемы, министр транспорта Франции Элизабет Борн считает, что ситуация постепенно возвращается в норму.