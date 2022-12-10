Жителя Латвии арестовали за трансляцию российских телеканалов в стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Латвии мужчину арестовали за подключение местных жителей к российским телеканалам, сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию. По данным издания, он нелегально транслировал российское телевидение в более чем 100 домохозяйствах страны. В ходе обысков у мужчины было изъято оборудование для настройки телесигнала. Какая ответственность грозит ему за преступление, авторы не сообщают.

В публикации говорится, что мужчина на добровольной основе подключал жителей Латвии к российскому телевидению. Для этого он размещал объявления в интернете. В отношение него было возбуждено уголовное дело за нарушение авторских или смежных прав. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Сотрудники Госполиции обнаружили и изъяли оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа «Триколор», ТВ-преемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета, — говорится в сообщении.

Помимо оборудования для передачи ТВ-сигнала, у мужчины были изъяты 200 грамм амфетамина и один килограмм марихуаны. В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело за незаконный оборот наркотических веществ.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.