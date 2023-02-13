Жительницу Газиантепа спасли после недели под обломками

Фото: Kenan Gurbuz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция, поисково-спасательные группы работают в Газиантепе

В турецком городе Газиантепе через 170 часов после разрушительных подземных толчков вытащили из-под обломков 40-летнюю Сибель Кая, сообщает телеканал Haber. Ее доставили в больницу, а спасатели продолжают извлекать людей из-под руин зданий, уничтоженных землетрясениями.

По данным телеканала, поисково-спасательные работы на месте разрушенного жилого дома, в котором проживала Кая, продолжатся.

Агентство Anadolu сообщило об аналогичном случае, произошедшем в Газиантепе. Из-под обломков обрушившегося здания в районе Нурдагы спасатели вызволили 62-летнюю Назифе Йылмаз. Женщину, которая провела под завалами 163 часа, также госпитализировали.

По данным агентства, за последние 22 часа в Турции спасли из-под завалов 41 человека.

Ранее пресс-служба Турецкой федерации баскетбола сообщила о гибели 30-летней баскетболистки сборной Турции Нилай Айдоган. Девушка приехала в Малатью, чтобы навестить бабушку. Дом, в котором находились спортсменка и ее родственница, оказался разрушен в результате землетрясения.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Происшествие повлекло масштабные разрушения и человеческие жертвы.