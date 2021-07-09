Жительница Бельгии скончалась, заразившись сразу двумя вариантами COVID-19

В Бельгии девяностолетняя женщина умерла после того, как заразилась сразу двумя штаммами коронавируса — «британским» и «южноафриканским». Об этом сообщает AFP со ссылкой на бельгийских учёных.

Отмечается , что женщина не получала прививки от коронавируса. В марте её госпитализировали в больницу в бельгийском Алсте, в тот же день у неё диагностировали COVID-19. Через пять дней женщина скончалась.

Медики установили, что дама была носителем сразу двух штаммов — «альфа», или «британский», и «бета», или «южноафриканский».

Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей, — отметила молекулярный биолог Анна Ванкирберген.

Специалисты не могут доподлинно утверждать, что быстрое ухудшение состояния пациентки стало следствием наличие сразу двух штаммов. При этом Ванкирберген предположила, что феномен одновременного заражения несколькими штаммами недооценивается.

По мнению вирусолога Лоуренса Янга, профессора молекулярной онкологии в Уорикском университете в Великобритании, в заражении более чем одним штаммом коронавируса нет ничего удивительного. Он полагает, что необходимы исследования, объясняющие, влияет ли наличие нескольких штаммов на клиническое течение COVID-19 и не ставит ли под угрозу эффективность вакцинации.