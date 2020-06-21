Жители Сербии подрались в очереди на выборы

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Два жителя Белграда подрались на избирательном участке на выборах в парламент Сербии. Инцидент произошёл в очереди в кабинку для голосования.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что полицейские сразу выехали на место ЧП. Один из участников конфликта заявил, что второй негодовал и ругался из-за того, что беременную жену первого пропустили без очереди. Другой заявил, что оппонент ударил его кулаком в голову, передаёт РИА Новости.

Дежурный прокурор решил, что драка является административным правонарушением.

Выборы в Сербии проходят в условиях распространения коронавируса. Из-за этого все избиратели и сотрудники комиссий должны носить средства индивидуальной защиты и дезинфицировать руки. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию, что привело к очередям.

Согласно данным соцопросов, на выборы придут около 45% от имеющих право голоса граждан. Жители выбирают из 21 блока, однако порог в 3% могут преодолеть только Сербская прогрессивная партия президента страны Александра Вучича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича и движение руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Сербии начали подготовку к официальному визиту в страну президента России Владимира Путина. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич.