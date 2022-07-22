Жители польского города пожаловались на кризис из-за закрытия границы с РФ Жители польского Бранево пожаловались на кризис из-за закрытия границы с Россией

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Жители польского города Бранево жалуются на потерю доходов из-за закрытия границы с Россией, пишет Balkan Insight. Наибольшее возмущение выражают местные предприниматели, клиентами которых были в том числе россияне из Калининграда.

В статье говорится, что приграничный город играл важную роль в транзите российского угля, однако его значение резко упало после введения эмбарго. Терминалы, разгружающие российский уголь, ранее давали стабильные и хорошо оплачиваемые рабочие места.

Глава грузового терминала Polfrost Дариуш Левко заявил, что сотрудникам сократили зарплату на 30%. По его словам, в истории компании были спады, но «никогда не было так плохо». Кроме того, поляки ездили в Калининград за дешевым бензином, а россияне ездили за покупками в Бранево, при этом тратя «довольно много денег».

Всё здесь бурлило, все были счастливы, люди зарабатывали деньги, жили нормально и строили новые дома, планировалось строительство новых магазинов. А потом пришел Ярек (президент Польши Ярослав Качиньский. — NEWS.ru) и все это закрыл, — рассказал собеседник.

Ранее польское издание Myśl Polska сообщило, что рынок угля в стране начал рушиться из-за решения ввести эмбарго на импорт топлива из России и «зелёной» энергетической политики Евросоюза. Отмечается, что эмбарго Евросоюза на импорт угля из России начнёт действовать с 1 августа. При этом польский сейм запретил импорт российского угля ещё в апреле, что ещё больше дестабилизировало ситуацию.

Накануне стало известно, что представители польской молодежи провели акцию протеста после того, как на общественном транспорте в городе Вроцлаве развесили украинские флаги. По их словам, они бы не хотели, чтобы их страна действовала только по указке Брюсселя или внезапно становилась «радужной».