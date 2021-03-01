«Обращайтесь к Путину»: поляки обсудили репарации за Вторую мировую войну

https://static.news.ru/photo/2a5765bc-7a95-11eb-8e08-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Читатели польского издания Interia раскритиковали планы замминистра культуры, национального наследия и спорта Ярослава Селлина потребовать от России репарации за Вторую мировую войну. Ранее посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг вон Лорингхофен заявил, что вопрос военных репараций закрыт, и напомнил, что Берлин выплатил Варшаве €2 млрд за Вторую мировую, однако Селлин с ним не согласился.

Польское государство осталось в конце списка стран, одариваемых после Второй мировой войны репарациями, и у Варшавы есть моральное право на справедливость, — цитирует Interia Селлина.

Польские читатели в комментариях к публикации указали на ошибочность этой позиции и напомнили министру о роли СССР в освобождении и сохранении Польши. Один из пользователей, в частности, написал, что «не было бы никакой Польши, если бы не 650 тысяч советских солдат, которые погибли на польской земле, воюя с Гитлером», и напомнил, что после войны Польша получила множество немецких городов и расширила выход к морю.

Раз немцы выплатили репарации СССР, а какая-то часть этих денег должна была пойти в Польшу, на такое требование ФРГ ответит: обращайтесь не к нам, а к Путину, — добавил другой комментатор.

Ещё один читатель призвал вернуть Германии полученные после войны земли и уже после этого требовать компенсацию.

Тему военных репараций регулярно поднимают польские политики. Так, в декабре 2019 года парламент Польши принял резолюцию о равной ответственности Германии и СССР за начало Второй мировой.

Как писал NEWS.ru, Россия, а не только Германия, обязана заплатить репарации за «развязывание» Второй мировой войны. Такое мнение высказал один из пользователей американского сегмента Сети. Его он разместил в комментариях к сюжету телеканала Fox News о праздновании в России 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Другие комментаторы с ним резко не согласились. К примеру, пользователь под ником AntiHotAir610 заявил, что американская история, изучаемая в школах и институтах, порой замалчивает, что СССР годами в одиночку противостоял Третьему рейху. При этом почти всю Европу нацисты захватили практически без сопротивления.