Жители ФРГ считают Штаты большей угрозой, чем Россия

https://static.news.ru/photo/d5ed00f8-ae43-11eb-b138-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Жители ФРГ заявили, что считают влияние Вашингтона на мировую демократию отрицательным. Как считают немцы, США в этом смысле гораздо опаснее, чем Россия. Данная информация была обнародована в журнале Spiegel по результатам проведённого опроса.

Как показало исследование, многие немцы критически воспринимают нынешнюю американскую власть во главе с Джо Байденом. Из общего числа респондентов 36% уверены, что Штаты оказывают негативное влияние на немецкую демократию в большей степени, чем КНР (33%) и РФ (29%).

При этом чуть больше половины жителей Германии (51%) сочли влияние США на мировую демократию скорее отрицательным, а только около трети опрошенных (32%) — положительным.

Немцы также перечислили наибольшие, по их мнению, угрозы для демократии. На первом месте оказалось экономическое неравенство (49%). За ним следуют влияние крупных технологических компаний (46%) и ограничение свободы слова (40%).

Ранее читатели немецкого журнала Spiegel испугались присутствия российской армии на границе с Украиной. Пользователи Сети поспешили обвинить в происходящем Киев и Вашингтон.

Один из комментаторов, испугавшийся российских военных, написал, что нельзя дать Украине втянуть Германию в войну. По его мнению, все действия официального Киева направлены на то, чтобы страну приняли в НАТО. Следовательно, в случае войны дело придётся иметь со всем Альянсом.