Немцев испугало российское присутствие возле украинской границы

https://static.news.ru/photo/b4993f6a-a732-11eb-b47f-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Читатели немецкого журнала Spiegel испугались присутствия российской армии на границе с Украиной. Пользователи Сети поспешили обвинить в происходящем Киев и Вашингтон.

Один из комментаторов, испугавшийся российских военных, написал, что нельзя дать Украине втянуть Германию в войну. По его мнению, все действия официального Киева направлены на то, чтобы страну приняли в НАТО. Следовательно, в случае войны дело придётся иметь со всем Альянсом.

Другие отметили, что президент РФ Владимир Путин является благоразумным и рассудительным политиком. И именно эти качества позволяют ему не допустить эскалации конфликта. Многие интернет-пользователи, комментировавшие присутствие РФ возле границы Украины, считают, что на военные действия на Украине стороны провоцируют США. Конфронтацию, по их мнению, начал Дональд Трамп, Джо Байден продолжает использовать военную риторику.

Россия и Китай следуют его примеру, и, кажется, никто даже здесь, на форуме, не отдаёт себе отчёта в том, что всё это может закончиться большой трагедией. Но разоружение, в том числе в риторике, похоже, не отвечает духу времени. Многие снова хотят окончательной победы, — уверены комментаторы.

Ранее стало известно, что 22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, 20 судов обеспечения и более 40 боевых кораблей. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.

На Украине восприняли эти действия как заслугу украинского лидера Владимира Зеленского.

Страны НАТО тоже не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными. В Альянсе призвали Москву соблюдать международные обязательства и вывести все силы с украинской территории.