Жителей Чехии из-за британского штамма обязали носить по две маски

https://static.news.ru/photo/b929f612-7566-11eb-9948-96000091f725_660.jpg Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Руководитель Минздрава Чехии Ян Блатны заявил, что из-за распространения в стране британского штамма коронавируса усиливаются меры защиты в местах скопления людей. Начиная с 25 февраля, чехи должны будут носить либо респираторы, либо наномаски, либо по две медицинские маски сразу.

Новое требование затрагивает магазины, больницы, общественный транспорт и остановки.

Во всех перечисленных местах граждане должны будут иметь с четверга на лице респиратор типа FFP2, или наномаску, или одновременно две хирургические маски, — цитирует министра РИА Новости.

Местные экономисты уже подсчитали, что на респираторы, большинство из которых одноразовые, семья из четырёх человек будет тратить ежемесячно 2 тысячи крон (около $93). При этом медики высказывают опасения, что чехи с целью экономии станут использовать один респиратор длительное время, а это превратит его в источник распространения смертоносной инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля. Правительство страны пошло на такой шаг из-за остающейся напряжённой ситуации с распространением коронавируса. Чешский парламент одобрил инициативу. Режим ЧС в Чехии был объявлен 5 октября 2020 года и с тех пор его несколько раз продлевали.