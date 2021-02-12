Чехия продлила режим ЧС на две недели

https://static.news.ru/photo/a7360732-6edd-11eb-97e3-96000091f725_660.jpg Фото: CTK Photo/Slavomir Kubes/Global Look Press

Власти Чехии продлили режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля.

Правительство страны пошло на такой шаг из-за остающейся напряжённой ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости. Чешский парламент одобрил инициативу.

Режим ЧС в Чехии был объявлен 5 октября 2020 года и с тех пор его несколько раз продлевали. В рамках этого режима гражданам запрещено собираться группами более шести человек, ограничиваются посещения церквей, прекращается работа отелей и магазинов. C 23:00 до 05:00 действует комендантский час.

За время пандемии в Чехии выявлено 1,08 млн случаев COVID-19. 18 143 человека стали жертвами инфекции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав Чехии проводит прямые переговоры с производителем вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca и Оксфордского университета. По словам пресс-секретаря ведомства Барборы Петеровой, чешские власти получили предложение о поставке дополнительных доз препарата. На данный момент в страну поставлено три миллиона доз препарата от AstraZeneca. Они были получены в рамках соглашения с Евросоюзом и при участии Еврокомиссии. Основным преимуществом подобного формата закупки препарата была его цена.