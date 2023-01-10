В окрестностях населенных пунктов Соледар и Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР) идут ожесточенные бои, сообщил военкор Александр Сладков в интервью «Говорит Москва». По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.
Там традиционно для этого месяца жесткие идут бои. Высокие потери у Украины, — сказал военкор.
Сладков добавил, что идет укрепление других линий соприкосновения в зоне боевых действий. На Харьковском направлении возводится большое количество бетонных укрытий и противотанковых сооружений.
Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после перегруппировки российские войска начали штурм Соледара. По ее словам, в военной операции задействовано большое количество штурмовых групп, которые были сформированы «из лучших резервов вагнеровцев».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города.