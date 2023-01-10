«Жесткие бои»: военкор рассказал о ситуации под Соледаром Военкор Сладков рассказал, что в окрестностях Соледара и Артемовска идут ожесточенные бои

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях на Запорожском направлении

В окрестностях населенных пунктов Соледар и Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики (ДНР) идут ожесточенные бои, сообщил военкор Александр Сладков в интервью «Говорит Москва». По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

Там традиционно для этого месяца жесткие идут бои. Высокие потери у Украины, — сказал военкор.

Сладков добавил, что идет укрепление других линий соприкосновения в зоне боевых действий. На Харьковском направлении возводится большое количество бетонных укрытий и противотанковых сооружений.

Накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после перегруппировки российские войска начали штурм Соледара. По ее словам, в военной операции задействовано большое количество штурмовых групп, которые были сформированы «из лучших резервов вагнеровцев».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск близок к освобождению, бои сместились в западную часть города.