«Жест насмешки»: в Париже высказались о саммите по Украине в Будапеште

«Жест насмешки»: в Париже высказались о саммите по Украине в Будапеште Филиппо: проведение саммита РФ, Украины и США в Венгрии станет насмешкой над ЕС

Возможное проведение саммита по урегулированию украинского кризиса в Будапеште станет огромной насмешкой над Евросоюзом, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал идею организовать трехстороннюю встречу с участием президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа в венгерской столице.

Выбор Венгрии [премьер-министра Виктора] Орбана станет огромным жестом насмешки со стороны Трампа и Путина над ЕС, [главой Еврокомиссии] Урсулой [фон дер Ляйен] и [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, — написал французский политик.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны неоднократно предлагали Москве и Киеву провести саммит с целью урегулирования конфликта на Украине в Будапеште. По его словам, венгерская столица является подходящим местом для такой встречи.

До этого глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Будапешт рассматривается как удобная площадка для переговоров между Россией и США. По его словам, столица Венгрии устраивает обе стороны благодаря уникальному статусу страны в западных альянсах.