Железнодорожное сообщение остановили на ветке между Дрезденом и Прагой

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Поезда из-за наводнения временно не будут ходить по участку от Дрездена до Праги. Такое решение принял железнодорожный концерн Deutsche Bahn, сообщается на его сайте.

Ограничения затронули маршрут поездов дальнего следования Гамбург — Берлин — Дрезден — Прага. До вечера 18 июля они будут ходить только до Дрездена.

О временной остановке железнодорожного сообщения из-за наводнений и оползней также объявили власти Саксонской Швейцарии. Мера затронет участок между Бад-Шандау с немецкой стороны и Дечином в Чехии.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в административном округе Верхняя Бавария из-за наводнения и оползней, вызванных ливнями. Сильно пострадали общины Берхтесгаден и Бишофсвизен. Некоторые дома от последствий оползней очистили местные жители.