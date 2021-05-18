Земан извинился перед Сербией за бомбардировки Югославии

https://static.news.ru/photo/985de25a-b7e6-11eb-89a0-96000091f725_660.jpg Милош Земан Фото: facebook.com/zeman.milos

Чешский президент Милош Земан извинился перед народом Сербии за бомбардировки силами НАТО Югославии в 1999 году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Иржи Очачек в Twitter.

Президент республики Милош Земан в присутствии сербского президента Александра Вучича публично извинился за бомбардировки [силами НАТО] Югославии в 1999 году, — говорится в сообщении.

Сербский лидер находится в Праге с двухдневным визитом.

Вучич поблагодарил Земана и заявил, что в Сербии будут считать чехов дружеским и братским народом. Пресс-секретарь чешского лидера подчеркнул, что политик «лично просил у сербского народа прощения». Глава Чехии отметил, что бомбардировки были травмой и пятном на его совести на протяжении долгих лет.

Сейчас не очень популярно говорить о традиционной дружбе, живём слишком быстро, но то, что я сегодня ощутил в Праге, и гостеприимство, которое Сербия могла видеть со стороны президента Земана, нашего друга, глубоко тронуло, — приводит слова Вучича РИА Новости.

Он наградил чешского президента «Орденом Республики Сербии на ленте».

Бомбардировки Югославии военными НАТО осуществлялись с 24 марта по 10 июня 1999 года. В то время Земан занимал пост премьера Чехии. Он резко выступал против действий Североатлантического альянса и говорил об исторической и культурной близости между Чехией и Югославией.

Ранее лидер Сербской народной партии и член кабинета министров республики Ненад Попович заявил, что заявление посла Германии Томаса Шиба о необходимости бомбардировок Югославии в 1999 году представляет собой верх цинизма. Он подчеркнул, что слова немецкого посла звучат особенно коварно, когда сербы отмечают 80 лет с момента бомбардировок Белграда нацистами.