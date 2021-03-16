Зеленскому предложили ответить на четыре вопроса крымчан

https://static.news.ru/photo/8cc07f2a-2151-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ответить крымчанам на четыре вопроса об устроенных Киевом блокадах полуострова предложил Владимиру Зеленскому первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее президент Украины Зеленский на своей странице в Twitter написал по случаю очередной годовщины присоединения Крыма к России о том, что Киев не намерен отказываться от полуострова. По словам украинского лидера, уже подготовлена так называемая «стратегия деоккупации и реинтеграции». Кроме того, проведённый в 2014 году референдум Зеленский назвал «фейковым».

В ответ на это Ефим Фикс предложил президенту Украины, вместо пустых заявлений о возвращении Крыма, ответить крымчанам на четыре вопроса.

Как наказали тех, кто устроил Крыму водную блокаду? Как наказали тех, кто устроил энергетическую блокаду? Как наказали тех, кто устроил транспортную блокаду? Как наказали тех, кто устроил нам продовольственную блокаду? — перечислил вопросы Фикс в беседе с РИА Новости.

Он также призвал Зеленского «не лить крокодильи слёзы».

Мы прекрасно знаем, что никто даже не понёс никакого порицания, никому даже пальчиком не погрозили, а вместо этого только усилили преследование и угрозы крымчанам, — заявил парламентарий.

Ефим Фикс призвал киевские власти одуматься и начать выстраивать добрососедские отношения с Россией.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков подверг критике слова президента Украины Владимира Зеленского, высказанные им по случаю очередной годовщины референдума о присоединении Крыма к России. Об этом писал NEWS.ru.