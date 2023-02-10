Зеленский получил тревожный сигнал о сломе политики Запада «Страна.ua»: Запад подал Зеленскому сигнал о сломе в поставках оружия

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком

Западные элиты подали президенту Украины Владимиру Зеленскому тревожный сигнал о переломе в вопросе поставок оружия, пишет журналист Руслан Бортник в статье для украинского издания «Страна.ua». Обозреватель считает, что Зеленскому не удалось уговорить союзников поставить Киеву истребители. Кроме того, по его мнению, сейчас ВСУ испытывают нехватку не только бронированной техники, но также артиллерии и боеприпасов.

Это говорит о нарастании проблемы. Запасы советского оружия и боеприпасов заканчиваются. Украине не хватает любой техники, — написал автор статьи.

8 февраля Зеленский совершил визит в Великобританию, где во время выступления в парламенте обратился к властям страны с просьбой предоставить Украине боевые самолеты. По данным Sky News, после этого британский премьер Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос, какую технику страна потенциально могла бы передать Киеву. За неделю до этого Уоллес сообщал, что Лондон еще не определился с возможностью отправки истребителей.

После Лондона президент Украины отправился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На следующий день Макрон рассказал, что не обсуждал с Зеленским возможные поставки боевой авиации. При этом глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос предоставления Киеву «дальнобойного оружия и истребителей решен», пообещав раскрыть подробности позже.