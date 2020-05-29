Зеленского не пригласили на парад Победы в России

https://static.news.ru/photo/ef86d53c-a1d5-11ea-93f7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не приглашали президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы, который пройдёт 24 июня в Москве.

В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков говорил о том, что украинского лидера могут пригласить на парад. Однако он поддержал позицию Польши, обвинившей СССР в том, что государство наравне с нацистской Германией виновно в развязывании Второй мировой.

Нет, приглашение не направлялось, — отметил политик в интервью РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил 24 июня выходным днём. В этот день состоится военный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня посетит парад Победы, который состоится в Москве. Он написал на своей странице в социальной сети, что принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина. Кроме того, парад Победы в Москве посетит президент Молдавии Игорь Додон. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Кармена Стерпу.