Зеленский заявил о невозможности переговоров с Россией после референдумов

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Украинский лидер в интервью телеканалу CBS также призвал США оказать помощь Украине.

Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации, — сообщил Зеленский.

Что касается помощи США, то сейчас, по словам Зеленского, Вашингтон выделяет каждый месяц Киеву $1,5 млрд «на поддержание бюджета».

Референдум о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартовал 23 сентября, голосование продолжится до 27 сентября. При этом к концу дня 25 сентября глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что референдум по вхождению Луганской Народной Республики в состав России признан состоявшимся.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон объявит о новых антироссийских санкциях в ответ на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, это удвоит усилия по помощи Киеву.