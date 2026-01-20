Зеленский заявил о критической ситуации с отоплением в Киеве

После повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киеве сложилась самая сложная ситуация, написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, без отопления осталось «значительное количество жилых домов».

Самая сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления, — написал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что повреждения энергосетей зафиксированы также в Виннице, Днепропетровске, Одессе, Полтаве, Сумах и на подконтрольной Киеву территории Запорожья.

В ночь на вторник в столице произошла серия взрывов, после которых возникли перебои с электричеством. В районах левобережья Днепра пропало водоснабжение, а в некоторых частях города вода подается с пониженным давлением. Из-за недостатка электроэнергии поезда метро курсируют с увеличенными интервалами.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в здании украинского парламента отсутствуют отопление и водоснабжение. Депутаты, по его словам, перешли на дистанционный режим работы.