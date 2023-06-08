Зеленский заявил, что не отдавал приказ атаковать «Северные потоки»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHuay/Global Look Pres

Киев не причастен ко взрывам на «Северных потоках», заявил Politico президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что не отдавал подобных приказов.

Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил, — сказал Зеленский.

Издание The Washington Post ранее сообщало, что ЦРУ узнало о плане Украины по подрыву газопровода «Северный поток» за три месяца до диверсии. По данным WP, в июне 2022 года администрации президента США Джо Байдена стало известно от близкого соратника, что украинские военные планировали провести тайную атаку на подводную сеть с помощью небольшой группы водолазов ВСУ.

WP отмечает, что отчет европейской разведки, предположительно, был опубликованы в чат-платформе Discord членом Национальной гвардии ВВС США Джеком Тейшейрой, ранее слившим секретные документы Пентагона. Журналисты утверждают, что получили копию доклада от одного из его онлайн-друзей. Отчет был основан на информации, полученной от некоего человека на Украине, и хотя ее нельзя было быстро проверить, ЦРУ все же поделилось докладом с Германией и другими странами Европы.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за диверсии.